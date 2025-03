Brésil – Argentine : Le sélectionneur de Rulli et Balerdi répond aux provocations de Raphinha !

Avant le choc entre le Brésil et l’Argentine, Raphinha a attisé la rivalité avec des déclarations provocantes. Lionel Scaloni a réagi en appelant au calme et en rappelant les valeurs du football.

La rencontre entre le Brésil et l’Argentine, qui se joue cette nuit, s’annonce sous haute tension après les déclarations provocantes de Raphinha. L’ailier du FC Barcelone a attisé la rivalité entre les deux nations en annonçant son intention d’infliger « une raclée » à l’Albiceleste, aussi bien « sur le terrain qu’en dehors ». Il a même ajouté : « Je vais marquer un but, qu’ils aillent se faire voir ! », intensifiant encore l’animosité avant ce choc des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

O SportsCenter da ESPN postou o vídeo do Raphinha falando sobre dar porrada nos argentinos. Colocou uma foto do Otamendi acertando uma cotovelada num 0x0 contra eles. Que chegou a sangrar. Di Maria comentou dando risada. pic.twitter.com/25AX1WMagY — ⚽ (@DoentesPFutebol) March 24, 2025



Face à ces provocations, la réaction argentine ne s’est pas fait attendre. Ángel Di María, qui a mis un terme à sa carrière internationale en 2024, a choisi de répondre avec ironie. Sur les réseaux sociaux, l’ailier du Benfica a simplement commenté un article relayant les propos de Raphinha avec trois émoticônes de rire. Un moyen de minimiser la portée des déclarations du Brésilien.

Scaloni appelle au calme

De son côté, Lionel Scaloni a opté pour l’apaisement. En conférence de presse, le sélectionneur argentin a rappelé l’importance de maintenir la rivalité dans un cadre strictement sportif. « Un Argentine-Brésil est un match important, mais ça reste du football. Il ne faut pas aller plus loin. Je me souviens de l’image de Messi et Neymar après la finale de la Copa América 2021, assis ensemble dans les escaliers du Maracaná. C’est cette image qui doit rester de notre rivalité », a-t-il expliqué.

Si l’Argentine aborde ce duel avec sérieux, elle refuse de tomber dans le jeu des provocations. En optant pour une réaction mesurée, Scaloni et Di María préfèrent répondre sur le terrain plutôt que par les mots. Un état d’esprit partagé par plusieurs joueurs, dont les deux représentants de l’OM, Gerónimo Rulli et Leonardo Balerdi, convoqués pour cette rencontre. La réponse à ces tensions se donnera donc ce soir, sur la pelouse du Maracaná.