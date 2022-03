Brest – OM (1-4) : Marseille frappe fort et reprend la seconde place !

L’Olympique de Marseille s’impose face au SC Brest ce dimanche soir (1-4) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, grâce à des buts de Gerson Milik et Harit.

SC Brest

1 4 OM 3′ Gerson 63′ Milik 72′ Harit 90′ Under

LE ONZE de l’OM FACE À Brest

👉🏼La compo de l’OM ce soir : Lopez Lirola Saliba Balerdi Kolasinac Guendouzi Kamara©️ Gueye Harit Milik Gerson #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 13, 2022

Pau LopezLirola Saliba – Balerdi – Kolasinac

Kamara – Guendouzi Gueye



Harit Milik Gerson

Le match :

Grosse entame de matchs des marseillais. Dès le coup d’envoi Milik est tout proche d’ouvrir la marque sur un centre fort au second poteau de Guendouzi. L’international polonais est trop court pour couper la trajectoire dans la cage grande ouverte (1′). Sur l’action suivante Milik, fixe la défense brestoise et lance Gerson plein axe, ce dernier gagne son duel contre Bizot d’un tir du droit (1-0, 3′)

Le but de Gerson 🇧🇷🔥🔥 pic.twitter.com/iAm3gv6mj8 — OM Comps (@CompsOM_) March 13, 2022

La domination de Marseille se poursuit tout au long de la première période. Milik sur un coup franc de 20 mètres est tout proche du break (13′). Gueye voit également sa frappe puissante plein axe à l’entrée de la surface détournée par le portier Brestois (30′).

Les marseillais perdent le contrôle du jeu en seconde période. Brest pousse pour tenter d’égaliser et les sorties de balles de l’OM sont plus laborieuses. Milik va toutefois mettre ce second but si important en inscrivant un vrai but d’attaquant. Sur un corner frappé par Harit le polonais échappe au marquage de Duverne et vient placer une tête puissante au ras du poteau pour tromper Bizot (0-2, 63′).

Auteur d’un très bon match, Amine Harit va ensuite mettre fin au suspens en inscrivant le troisième but de l’OM (0-3, 72′).

Au d’une fin de match un peu folle, le club marseillais va encaisser un but sur corner sur une tête de Cardona (90′, 1-3) avant de mettre un quatrième et dernier but quelques seconde plus tard dans les arrêts de jeu (1-4,92′).

Grace à cette large victoire, les marseillais reprennent ainsi la seconde place du classement de Ligue 1 grâce à une meilleure attaque que Nice.