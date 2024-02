Brest – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Brest pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brest aura lieu à 20h45 à Brest. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

OM

Gardiens :

Blanco, Ngapandouetnbu, Pau Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Clauss, Merlin, Garcia, Mbemba, Meïté

Milieux de terrain :

Kondogbia, Ounahi, Harit, Onana, Soglo

Attaquants :

Aubameyang, Moumbagna, Ndiaye, Sarr, Correa, Luis Henrique, Sidi Ali

Brest

Gardiens :Coudert, Marillat

Défenseurs : Brassier, Cartillier, Chardonnet, Lala, Le Cardinal, Locko

Milieux : Doumbia, Lebeau, Lees-Melou, Magnetti, Martin, Pereira Lage

Attaquants :Brahimi, Camblan, Del Castillo, Le Douaron, Mounié, Satriano.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Blanco

Clauss Mbemba Balerdi Merlin

Ounahi Onana Harit

Sarr Moumbagna Aubameyang

Coudert

Lala, Chardonnet, Brassier (ou Le Cardinal), Locko

Lees-Melou, Magnetti

Del Castillo, Doumbia, Le Douaron

Satriano.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Francis le Blé (16000 places).

L’Arbitre de cet Brest – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Brest et OM est Ruddy Buquet. Il sera assisté par Julien Pacelli et Mikaël Berchebru. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Aurélien Petit. Les deux arbitres assistants vidéo seront Gaël Angoula et Mehdi Mokhtari.

La Météo

Prévision météo à Brest à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 99%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 10°C / ressentie 10°C

– Vent : ONO 7 km/h

– Taux d’humidité : 94%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Brest

Victoires de l’OM : 14 Match nul : 6 Victoires Brest : 8

Déclarations d’avant-match

Interrogé en conférence de presse ce samedi avant le déplacement de l’OM à Brest, Geoffrey Kondogbia a indiqué l’importance de cette rencontre, sans toutefois vouloir « surjouer ». « Je ne suis pas une personne qui est inquiète par nature. On a encore des choses à jouer, l’espoir est important. Je suis rempli de confiance, a affirmé Kondogbia. On est conscient des aspects à améliorer. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. On doit enchaîner et ne pas rester sur un résultat qui nous a déplu. On est des compétiteurs. La rencontre face à Brest est importante, il ne faut pas surjouer et connaître les points faibles ainsi que les points forts. Le terrain reste le plus important », a-t-il ajouté.

Eric Roy a évoqué son passage à l’OM… Une aventure qui l’a particulièrement marquée ! « J’ai toujours un lien personnel avec les clubs par lesquels je suis passé. Je n’ai jamais triché, j’ai toujours laissé une part de moi-même et je laisserai aussi quelque chose à Brest. À Marseille, j’ai vécu des émotions incroyables avec une équipe très forte qui n’a pas été récompensée, notamment avec cette finale de Coupe de l’UEFA en 1999. Quand on est joueur, on ne ressort pas indemne d’une aventure avec l’Olympique de Marseille. Moi, le Niçois, je me suis investi à fond à Marseille »