OM – Kondogbia: « On est encore dans la course pour toutes les compétitions, je suis rempli d’espoir ! »

L’Olympique de Marseille se déplacera à Brest en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce samedi, Geoffrey Kondogbia s’est montré très optimiste pour la suite de la saison olympienne.

« Je ne suis pas une personne qui est inquiète par nature. On a encore des choses à jouer, l’espoir est important. Je suis rempli de confiance et d’espoir, a affirmé Kondogbia. On est conscient des aspects à améliorer. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. Il y a un bel état d’esprit. Les coéquipiers sont impliqués. Le plus important est le quotidien. C’est une chose sur quoi il faut s’appuyer », a ajouté le milieu marseillais avant de se projeter sur le déplacement à Brest ce dimanche : « On n’a pas le temps de rester sur un résultat qui nous a plu ou déplu. Les matchs s’enchaînent, on est des compétiteurs, on veut préparer le match au maximum. On est conscients que c’est un match important, il ne faut pas surjouer, connaître les points faibles et les travailler. Le plus important est le terrain. »

