Brest – OM : effectif complet, Francis-Le Blé amputé… ce qu’il faut savoir sur le SB29 !

L’Olympique de Marseille se déplace ce vendredi sur la pelouse du Stade brestois pour un match marqué par plusieurs éléments notables côté finistérien. Groupe presque au complet, ambiance modifiée au stade Francis-Le Blé et discours mesuré d’Éric Roy : tour d’horizon des principaux enjeux avant cette rencontre de Ligue 1.

Brest récupère ses forces

Fait suffisamment rare pour être souligné : Éric Roy devrait disposer d’un groupe quasiment au complet face à l’OM. Les retours de blessure de Soumaïla Coulibaly, Bradley Locko et Mama Baldé offrent davantage d’options à l’entraîneur brestois. À cela s’ajoute la fin de suspension de Kamory Doumbia, pièce importante du milieu breton.

Un léger doute subsiste néanmoins autour de Rémy Labeau-Lascary. Buteur le week-end dernier à Lille, l’attaquant est touché par une angine. Sa participation reste incertaine à l’approche du coup d’envoi.

Dans un calendrier chargé et à ce stade de la saison, cette profondeur retrouvée constitue un atout majeur pour le Stade brestois, confronté à un Olympique de Marseille en pleine transition.

Une ambiance particulière à Francis-Le Blé

L’atmosphère du stade Francis-Le Blé sera différente ce vendredi soir. La tribune Quimper, cœur de l’animation brestoise, fait l’objet d’un huis clos partiel. Cette sanction fait suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques et à des débordements survenus lors de Brest-Lorient.

Dans ce contexte, les supporters marseillais pourraient bénéficier d’une présence sonore plus marquée que d’ordinaire. Un élément loin d’être anodin dans une rencontre où la dimension émotionnelle et environnementale peut peser.

Éric Roy lucide sur la situation marseillaise

À la veille du match, Éric Roy a livré une analyse sans détour sur le climat entourant l’OM :

“Dire qu’il y a la crise à Marseille, c’est au fond quelque chose d’assez commun. Il y a toujours une crise, quoi qu’il arrive, dans ce club. Mais je ne m’attends pas à croiser une équipe en crise. Au contraire, avec son nouveau coach, elle voudra prouver qu’elle a tourné la page.”

L’ancien Olympien anticipe donc une réaction marseillaise, portée par la première de Habib Beye sur le banc. Un scénario classique en Ligue 1, où un changement d’entraîneur agit souvent comme un catalyseur immédiat.

