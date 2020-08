Brest – OM : Heure, Chaîne, compos probables, déclas… La feuille de match !

Enfin l’Olympique de Marseille va rejouer un match officiel ! Six mois après leur dernière sortie en Ligue 1 face à Amiens, les hommes de Villas-Boas renouent avec la compétition ce soir à Brest…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

BREST – OM à 21h00 sur LA CHAÎNE TÉLÉFOOT

LeS groupeS



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs :

Perrin, Sakai, Caleta-Car, Rocchia, Balerdi, Mohamed Abdallah, Amavi

Milieux :

Kamara, Rongier, Lopez, Khaoui, Sanson, Strootman, Gueye

Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Radonjic, Thauvin

🗣 Le groupe sélectionné par 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀 pour le 1️⃣er match de la saison 🔥💥 #SB29OM pic.twitter.com/qH1ba9Mj3y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 29, 2020

Le groupe brestois

Gardiens :

Larsonneur, Cibois

Défenseurs :

Duverne, Pierre-Gabriel, Faussurier, Baal, Perraud

Milieux :

Ib.Diallo, Belkebla, N’Goma, Faivre, Magnetti, Mbock

Attaquants :

Charbonnier, Cardona, Benvindo, Honorat, Le Douaron, Bangoura, Tavares

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sakai Balerdi Caleta-Car Amavi

Kamara

Strootman Sanson

Thauvin Benedetto Radonjic

Brest :

Larsonneur

Pierre-Gabriel, Mbock, Duverne, Perrau

Honorat, Diallo, Belkebla, Tavares

Cardona

L’Arbitre pour brest-OM

L’arbitre désigné pour Brest-OM ce dimanche est monsieur Amaury Delerue.

La Météo

Température à Brest à 21h00 : 13°C

Couverture nuageuse : 26%

Vent : N 9km/h

Rafales : 15 km/h

Risque de pluies : 0%

Les stats des confrontations brest-OM (LIGUE 1)



VICTOIRES de l’OM 10 NULS 5 VICTOIRES de Brest

6

Déclarations d’avant-match

«Quand on a joué Brest l’année dernière, c’était une équipe très offensive avec des latéraux très hauts et une ligne de quatre attaquants devant. C’est une équipe difficile à jouer. Grâce à cette dynamique, ils ont créé beaucoup de problèmes à beaucoup d’équipes l’année dernière. La chose positive avec Brest, c’est que c’est une équipe qui veut toujours jouer en repartant de l’arrière. Quand ça tourne bien, ils gagnent bien, quand ça tourne mal, ils peuvent être trop ouverts et laisser beaucoup d’opportunités à l’équipe adverse. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Les équipes qui nous sont supérieures, ce sont des équipes qui jouent, donc les espaces sont différents. Face à des équipes fermées, parfois, c’est plus difficile pour nous. Quand il y a un peu plus d’espaces, on peut mieux s’exprimer. Après, on a affaire à des joueurs supérieurs, qui peuvent aller beaucoup plus vite et qui, techniquement, sont plus à l’aise. C’est ça le danger. Mais si on arrive à les contenir, on sait que derrière on peut avoir des espaces et aller plus rapidement vers le but adverse. C’est ça qui va faire la différence. Marseille va mettre de l’intensité, ils vont jouer dans les pieds. Chez nous, il y aura peut-être plus de récupération de ballons, ce qui va nous permettre de nous exprimer. C’est un contexte différent contre les grosses équipes. »

Olivier Dall’Oglio – Source : Conférence de presse