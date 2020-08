Brest – OM : Dall’Oglio (Brest) décrypte tactiquement la rencontre à venir !

Ce soir les Olympiens affrontent le Stade Brestois, à 21 h. L’entraîneur adverse, Olivier Dall’Oglio, a souligné en conférence de presse l’élément qui pourrait faire basculer la rencontre en sa faveur…

La dernière affiche du week-end, en Ligue 1, opposera le Stade Brestois à l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, Olivier Dall’Oglio, le coach breton, a évoqué le plan tactique que son équipe devra mettre en place si elle souhaite battre l’OM…

On a affaire à des joueurs supérieurs – Dall’Oglio

« Les équipes qui nous sont supérieures, ce sont des équipes qui jouent, donc les espaces sont différents. Face à des équipes fermées, parfois, c’est plus difficile pour nous. Quand il y a un peu plus d’espaces, on peut mieux s’exprimer. Après, on a affaire à des joueurs supérieurs, qui peuvent aller beaucoup plus vite et qui, techniquement, sont plus à l’aise. C’est ça le danger. Mais si on arrive à les contenir, on sait que derrière on peut avoir des espaces et aller plus rapidement vers le but adverse. C’est ça qui va faire la différence. Marseille va mettre de l’intensité, ils vont jouer dans les pieds. Chez nous, il y aura peut-être plus de récupération de ballons, ce qui va nous permettre de nous exprimer. C’est un contexte différent contre les grosses équipes. »

Oliver Dall’Oglio – Source : Conférence de presse 28/08/20