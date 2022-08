Brest – OM : la composition probable olympienne

Après une première sortie officielle face à Reims convaincante (victoire 4-1), l’Olympique de Marseille se déplace en Bretagne pour y affronter le Stade Brestois 29. Avec quels hommes sur le terrain ?

Dans les cages, Pau Lopez n’est toujours pas remis de sa blessure subie face au Betis il y a quelques semaines. C’est donc Ruben Blanco qui devrait le suppléer encore une fois après sa prestation correcte la semaine dernière au Vélodrome.

En défense et au milieu, il ne devrait pas y avoir de surprises malgré les retours de suspension de Duje Caleta-Car et Pape Gueye. Le schéma de jeu devrait rester en 3 – 4 – 2 – 1. Les deux grands points d’interrogation dans la composition se situent au milieu avec les cas Veretout et Payet. Intégreront ils le onze d’entrée ? Possible surtout pour le Réunionnais, pour l’ex-Romanista, il vient tout juste d’arriver et la paire Rongier/Guendouzi a donné satisfaction contre Reims.

Voici notre onze probable :

Blanco

Mbemba – Gigot – Touré

Clauss – Rongier – Guendouzi – Tavares

Gerson – Payet

Milik

Il y a une bonne énergie de la part des recrues, qui ont augmenté le niveau de l’équipe — Tudor

