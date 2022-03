Brest – OM : Le onze de Jorge Sampaoli avec Harit et Lirola titulaires !

L’Olympique de Marseille se déplace à Brest ce dimanche soir pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Bretons.

L’Olympique de Marseille se déplace à Brest ce dimanche soir pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face au club breton !

👉🏼La compo de l’OM ce soir : Lopez Lirola Saliba Balerdi Kolasinac Guendouzi Kamara©️ Gueye Harit Milik Gerson #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 13, 2022

LE ONZE de l’OM FACE À Brest

Pau LopezLirola Saliba – Balerdi – Kolasinac

Kamara – Guendouzi Gueye



Harit Milik Gerson

Déclarations d’avant-match

« Certains joueurs accusent un peu la fatigue. On a Brest puis un voyage en Suisse et un match contre Nice. Je n’ai aucun joueur à l’écart du groupe. Mais je veux mettre les joueurs sur le terrain en fonction de la préparation des trois prochains matchs. Il faut voir qui est en forme pour éviter les blessures. Nous on a un groupe jeune. On doit être au top mentalement, éviter le négatif et garder le positif afin de lutter contre ces écurie » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/03/2022)

« Est-ce que nous on va avoir le ballon longtemps ? Je ne sais pas. La vérité, ce n’est pas d’avoir le ballon, c’est d’être efficace, de bien l’utiliser quand on va l’avoir. Il faut être efficace dans les zones de vérité, c’est ça le plus important. Moi, je m’en fous d’avoir 80 % de possession du ballon si je ne gagne pas. C’est une équipe qui se crée toujours des occasions. Parfois, elle n’est pas toujours efficace, mais c’est une bonne équipe, qui a une bonne maîtrise, une bonne tenue du ballon, qui fait courir l’adversaire, et qui se crée des situations. Après, ils ont des failles aussi, à nous de bien exploiter ces failles-là. On sait que ça va être un match difficile » Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (12/03/22)