Bruges – OM : Le onze marseillais sans Paixao !

L’OM doit s’imposer pour ne pas se poser de questions sur sa qualification pour le prochain tour. Pour ce dernier match de poule en la Ligue des Champions, les Marseillais vont devoir affronter le Club Bruges en Belgique. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match de la 8e journée de C1…

Ce match face au Club Bruges compte pour la 8e journée de Ligue des Champions. L’OM doit faire sans Emerson (blessé). Pavard est suspendu. Paixao s’est entrainé à part mardi…



📝 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 ⚔️ #CLUOM Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Roberto De Zerbi pour cette rencontre de @ChampionsLeague ! 💪 pic.twitter.com/W3uXaSCCcd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2026

Paixao sur le banc !

Rulli

Weah, Balerdi, Aguerd, Medina, Murillo

Kondogbia, Hojbjerg

Greenwood, Gouiri, Traoré

