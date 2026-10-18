Bruno Genesio cible le manque qui pénalise l’OM

Après la défaite 1-0 contre l’Olympiacos en Ligue Europa, Bruno Genesio a voulu revoir rapidement la copie de l’OM. Le retour vidéo effectué dès le lendemain lui a permis d’identifier plusieurs points à corriger. L’entraîneur marseillais a particulièrement insisté sur le manque d’engagement de son équipe dans les deux surfaces.

Genesio a lancé un retour vidéo dès le lendemain

Bruno Genesio explique avoir ressenti la nécessité de revoir la rencontre rapidement. Cette analyse a notamment fait ressortir les difficultés de l’OM sur les coups de pied arrêtés, mais aussi son manque d’efficacité dans les situations offensives obtenues pour revenir au score.

Le manque d’engagement pointé dans les deux surfaces

L’entraîneur marseillais estime que le problème ne se limite pas à un secteur précis. Il concerne à la fois la capacité à marquer et le comportement de l’équipe sur les coups de pied arrêtés. Sa déclaration met donc en relation l’inefficacité offensive et les insuffisances observées dans les phases arrêtées.

On a revu le match dès le lendemain. On a fait un retour vidéo. J’ai senti que c’était nécessaire. J’ai été frappé par beaucoup de choses qui sont à corriger, notamment les coups de pied arrêtés. On a eu des grosses situations pour égaliser, et ce qui en ressort, c’est qu’on manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces, aussi bien pour marquer que sur les coups de pied arrêtés. Ce n’est pas suffisant dans ce domaine, dans les deux surfaces. C’est bien dommage. On fait des très bonnes choses dans le jeu. On doit concrétiser. C’est lié à un manque d’engagement. On veut assurer, et finalement on n’arrive pas à finaliser nos actions.

Des occasions mais pas de concrétisation

Bruno Genesio reconnaît que l’OM produit de bonnes choses dans le jeu, mais il souligne que ces séquences ne suffisent pas sans efficacité dans la zone de vérité. Les situations obtenues pour égaliser n’ont pas été transformées, tandis que le manque d’engagement sur les coups de pied arrêtés fait partie des corrections identifiées après cette défaite européenne.

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