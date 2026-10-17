OM : les cinq priorités fixées par Bruno Genesio avant Angers

Avant le déplacement de l’OM à Angers, Bruno Genesio a détaillé les axes de travail de son équipe. L’entraîneur marseillais veut une réaction après la défaite contre l’Olympiacos. Il a aussi évoqué la gestion de son groupe et la progression de plusieurs joueurs. La patience reste de mise avec les jeunes éléments.

Genesio pointe le manque d’engagement après l’Olympiacos

Après avoir revu la rencontre européenne dès le lendemain, Bruno Genesio a insisté sur les insuffisances de l’OM dans les deux surfaces. L’entraîneur marseillais a notamment cité les coups de pied arrêtés et les occasions manquées par son équipe.

On a revu le match dès le lendemain. On a fait un retour vidéo. J’ai senti que c’était nécessaire. J’ai été frappé par beaucoup de choses qui sont à corriger, notamment les coups de pied arrêtés. On a eu des grosses situations pour égaliser, et ce qui en ressort, c’est qu’on manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces, aussi bien pour marquer que sur les coups de pied arrêtés. Ce n’est pas suffisant dans ce domaine, dans les deux surfaces. C’est bien dommage. On fait des très bonnes choses dans le jeu. On doit concrétiser. C’est lié à un manque d’engagement. On veut assurer, et finalement on n’arrive pas à finaliser nos actions.

Des changements attendus dans le groupe pour Angers

Le staff marseillais a pris en compte les états de forme et les différents paramètres liés à la préparation du match. Des joueurs préservés lors de la rencontre européenne doivent retrouver une place de titulaire, tandis que la situation de Hojbjerg reste à examiner.

On prend en compte tous les éléments possibles. On a des observations, des éléments que vous n’avez pas. Des choses vont changer par rapport à jeudi. Des joueurs mis au repos vont démarrer demain. Tout le monde est dispo, on va voir pour Hojbjerg.

Paixao et Abdallah continuent de progresser

Bruno Genesio a comparé les consignes et les qualités de Paixao et Abdallah. Il estime qu’Igor avance mais qu’il lui manque encore la réussite devant le but, tandis que Keyliane a progressé dans la profondeur et les situations de un contre un.

Ils ont sensiblement les mêmes consignes, que ce soit Paixao ou Abdallah. Igor est en progrès. Il lui manque la réussite pour marquer, ça lui ferait du bien. Keyliane amène de la profondeur, il peut éliminer en un contre un. Il est en progrès. Ce n’est pas le même qu’en juillet. Il avance et il progresse. Il franchit les étapes.

La préparation mentale doit rester une démarche personnelle

Interrogé sur la possibilité de faire appel à un préparateur mental, l’entraîneur de l’OM a estimé que cette solution pouvait être utile. Il a toutefois posé une condition : la démarche doit venir du joueur et être acceptée individuellement.

Faire appel à un préparateur mental ? On en parle toujours dans des situations difficiles. Ça peut être utile dès le début de saison. Il faut que ce soit une démarche individuelle et consentie. Sinon je ne pense pas que ce soit très bénéfique.

Genesio demande du temps pour les jeunes joueurs

Bruno Genesio a appelé à la prudence concernant l’intégration des jeunes en Ligue 1. En prenant l’exemple de Milan Leccese, il a rappelé l’écart entre les sélections de jeunes et le championnat professionnel, ainsi que les risques d’un lancement trop précoce.

C’est pareil. Il faut être vigilant. Il y a une grande différence entre les matchs de sélections de jeunes et la Ligue 1. Il faut leur laisser du temps, s’adapter à la Ligue 1, être patient avec eux. Ils ont besoin d’apprendre. On a tous envie de les voir jouer mais il faut bien évaluer le niveau de chacun d’entre eux avant de les lancer. Ça peut être destructeur s’ils ne sont pas prêts et qu’on les lance trop tôt. On ne les lâche pas, on a toujours un oeil sur eux. Le moment où on sentira que c’est le bon moment, ils viendront avec nous.

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