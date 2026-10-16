OM : Bruno Genesio ne va pas apprécié cette statistique !

La défaite de l’OM contre l’Olympiacos a encore assombri les débuts de Bruno Genesio. Marseille compte désormais six revers lors de ses huit premiers matchs officiels. Un bilan inédit pour un entraîneur olympien depuis Mario Zatelli, en 1964-1965.

Six défaites en huit matchs pour l’OM de Genesio

Après une victoire difficile contre Troyes en Ligue 1, l’OM n’a pas réussi à enchaîner jeudi soir en Ligue Europa. Battu 1-0 par l’Olympiacos au Vélodrome, le club phocéen concède ainsi sa deuxième défaite en deux journées de C3 cette saison. Les Marseillais n’ont remporté que deux rencontres depuis le début de l’exercice, contre Strasbourg puis l’ESTAC.

Une statistique jamais vue depuis Mario Zatelli

Selon les données relayées par le compte X spécialisé « Stats du Foot », Bruno Genesio est le premier entraîneur de l’OM à compter six défaites lors de ses huit premiers matchs officiels depuis Mario Zatelli, lors de la saison 1964-1965. Cette série constitue donc une triste première en 62 ans pour le technicien et le club marseillais.

« Ça fait maintenant huit matchs, seulement deux victoires. C’est difficile de répéter quasiment les mêmes choses après les matchs. C’est frustrant, un peu agaçant même. »

Un début de saison qui rappelle la campagne 1979-1980

L’OM n’avait plus commencé une saison avec six défaites en huit rencontres depuis 1979-1980, sous les ordres de Jules Zvunka. Cette campagne s’était terminée par une relégation. Malgré ce parallèle inquiétant, l’histoire de Mario Zatelli offre un motif d’espoir à Bruno Genesio : après ses débuts compliqués, l’ancien entraîneur avait remporté un championnat en 1972 ainsi que deux Coupes de France lors de ses différents passages à Marseille.

Genesio attend une réaction à Angers

Cette défaite contre l’Olympiacos représente également la quatrième consécutive de Bruno Genesio sur la scène européenne. Le technicien marseillais veut rapidement tourner la page et espère une réaction dimanche à Angers, lors de la septième journée de Ligue 1.

« Ce n’est pas le cas, il faudra rebondir. C’est aussi le lot des équipes, le lot des champions. Savoir rebondir, savoir accepter aussi ces périodes difficiles et tout mettre en œuvre pour rebondir dès dimanche à Angers. »