L’Olympique de Marseille a subi une défaite renversante face au Mans (2-3), ce dimanche soir au Vélodrome. Après cette rencontre qui a vu les Phocéens perdre trois points dans les dernières minutes, Timothy Weah a livré sa réaction au micro de Ligue 1+.

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Longtemps en position de contrôler la rencontre, l’OM a finalement craqué en fin de match face au Mans. Ce revers met fin à une série de cinq victoires consécutives en championnat pour les joueurs de Roberto De Zerbi, qui ont laissé échapper un résultat favorable à domicile.

Timothy Weah reconnaît la frustration de l’OM

Après le coup de sifflet final, Timothy↗ Weah n’a pas caché sa frustration devant le scénario de la rencontre. L’international américain a toutefois replacé cette défaite dans la dynamique du début de saison marseillais, en insistant sur les occasions durant lesquelles l’équipe n’a pas suffisamment creusé l’écart.

« C’est l’histoire de notre début de saison. Les cinq derniers matchs, on était bien et on n’a pas réussi à tuer le match. Il faut continuer à travailler pour progresser. Ça va aller. »

Le joueur veut retenir les points positifs

Dans son intervention, le joueur marseillais a également appelé ses coéquipiers à ne pas s’arrêter uniquement au résultat négatif. Timothy↗ Weah a souligné que l’équipe devait continuer à avancer alors que les rencontres vont s’enchaîner rapidement.