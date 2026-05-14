Budget et déséquilibres en Ligue 1 : l’Olympique de Marseille largement au-dessus de ses concurrents…

L’Olympique de Marseille évoluerait en 2025-2026 avec un budget historique estimé à 280 millions d’euros selon le média Sportune. Malgré des moyens financiers sans précédent pour un club hors PSG, les résultats sportifs de la saison précédente n’ont pas permis d’atteindre les objectifs européens. Cette situation relance le débat sur l’efficacité des investissements dans le football français.

L’OM et un budget record dans un contexte économique tendu

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Selon les données publiées par Sportune, l’OM disposerait du deuxième budget de Ligue 1 en 2025-2026 avec environ 280 millions d’euros, loin derrière le Paris Saint-Germain (880 millions d’euros), mais très largement devant la majorité des clubs du championnat.

Dans un contexte marqué par la baisse des droits TV domestiques, la capacité de l’OM à maintenir un tel niveau de dépenses s’explique notamment par l’investissement de son propriétaire Frank McCourt et par la stratégie sportive menée par Pablo Longoria et Medhi Benatia. L’écart est particulièrement significatif avec plusieurs clubs historiques du championnat.

Toujours selon Sportune, des clubs comme l’AS Monaco (140 M€), le Paris FC (130 M€) ou encore l’OGC Nice, le RC Strasbourg, le LOSC Lille, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais (110 M€ chacun) évoluent avec des budgets deux à trois fois inférieurs.

Une efficacité sportive questionnée malgré des moyens supérieurs

L’élément central mis en avant par Sportune est le décalage entre les moyens engagés et les résultats sportifs obtenus par l’OM. Le club marseillais n’a pas atteint la qualification en Ligue des champions, un manque à gagner important sur le plan financier et sportif.

Cette absence de revenus européens majeurs contraint désormais l’OM à envisager des ajustements économiques, notamment à travers des ventes de joueurs lors du mercato estival afin de rééquilibrer les comptes.

Dans ce classement, le contraste est également frappant avec le RC Lens, dauphin du championnat sur le plan sportif, mais doté d’un budget d’environ 60 millions d’euros, soit presque cinq fois inférieur à celui de l’OM. Un écart qui illustre les différences structurelles profondes au sein de la Ligue 1, entre puissance financière et performance sportive.

Voici le tableau des budgets des clubs de Ligue 1 pour la saison 2025-2026, selon les données communiquées par Sportune :

Rang Club Budget 1 Paris Saint-Germain 880 M€ 2 Olympique de Marseille 280 M€ 3 AS Monaco 140 M€ 4 Paris FC 130 M€ 5 OGC Nice 120 M€ 6 RC Strasbourg Alsace 110 M€ 7 LOSC Lille 110 M€ 8 Olympique Lyonnais 110 M€ 9 Stade Rennais FC 110 M€ 10 RC Lens 60 M€ 11 FC Lorient 60 M€ 12 Toulouse FC 50 M€ 13 FC Nantes 50 M€ 14 AJ Auxerre 40 M€ 15 FC Metz 40 M€ 16 Stade Brestois 29 35 M€ 17 Le Havre AC 25 M€ 18 Angers SCO 25 M€

Ce classement met en évidence un écart budgétaire très important entre les clubs de tête et les formations les plus modestes de Ligue 1, avec un rapport de plus de 1 à 35 entre le plus gros budget et les plus faibles.