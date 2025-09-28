C1 – OM : Mauvaise nouvelle pour l’AJAX !

LIGUE DES CHAMPIONS – Les supporters de l’Ajax interdits de déplacement à Marseille

Le retour de la Ligue des champions au Vélodrome, attendu depuis trois ans, se fera dans une atmosphère particulière. Pour le choc face à l’Ajax Amsterdam, prévu ce mardi 30 septembre 2025 lors de la 2e journée de la phase de groupes, aucun supporter néerlandais ne sera autorisé à se déplacer à Marseille.

Une interdiction ferme du ministère de l’Intérieur

Dans un arrêté publié ce vendredi, le ministère de l’Intérieur a prononcé l’interdiction de tout déplacement des fans de l’Ajax. Le texte encadre strictement :

« Tout déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Ajax Amsterdam (…) entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français et la commune de Marseille » est interdit.

Les autorités justifient cette décision par le risque de violences : les déplacements de l’Ajax sont jugés « très fréquemment sources de troubles à l’ordre public », et les rivalités entre supporters marseillais et amstellodamois sont qualifiées d’« empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années ».

Des antécédents récents

L’OM et l’Ajax se connaissent bien : les deux clubs s’étaient affrontés en phase de groupes de Ligue Europa en 2023-2024. Deux matchs spectaculaires (3-3 à Amsterdam, 4-3 pour l’OM au Vélodrome) mais aussi marqués par une tension palpable en tribunes.

L’arrêté rappelle également que les affrontements entre supporters de l’OM et des clubs néerlandais ont déjà donné lieu à de graves incidents, notamment en mai 2022 lors d’OM–Feyenoord, où de violents heurts avaient éclaté dans le centre-ville marseillais et aux abords du stade.

