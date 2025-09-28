Concurrents OM : Monaco chute, le PSG reprend la tête malgré les blessures !

L’Olympique de Marseille a confirmé sa bonne dynamique en allant s’imposer vendredi soir sur la pelouse de Strasbourg (1-2) lors de la 6e journée de Ligue 1. Dans le même temps, ce samedi Monaco a chuté à Lorient (3-1), tandis que le PSG a retrouvé le chemin de la victoire contre Auxerre (2-0) mais a vu deux nouveaux joueurs rejoindre une infirmerie déjà bien remplie.

Trois jours après son succès européen, l’OM a montré du caractère à la Meinau. Les Marseillais se sont imposés 2-1 face à Strasbourg, grâce à des réalisations décisives qui leur permettent de rester au contact du haut de tableau. Cette victoire conforte les hommes de Roberto De Zerbi dans leur bonne dynamique, avant une semaine européenne importante.

L’OM poursuit sa série, Monaco tombe, Paris gagne mais perd des éléments

Samedi, le Paris Saint-Germain s’est rassuré au Parc des Princes en dominant Auxerre (2-0). Zabarnyi a ouvert le score avant la pause, puis Beraldo a doublé la mise en seconde période. Ce succès permet aux Parisiens de reprendre provisoirement la première place du classement devant l’OM. Mais la soirée a surtout été marquée par les nouvelles blessures de Vitinha et Kvaratskhelia, contraints de quitter leurs partenaires prématurément.

“C’est un vrai coup dur, nous avons besoin de tout le monde avant Barcelone”, a confié Luis Enrique après la rencontre. Déjà privés de plusieurs cadres, les Parisiens voient leur infirmerie continuer de s’agrandir à l’approche de la Ligue des champions.

Dans les autres rencontres, Monaco a été surpris par Lorient (3-1), tandis que Toulouse et Nantes se sont neutralisés (2-2).

Résultats de la 6e journée de Ligue 1

Strasbourg 1-2 OM

Lorient 3-1 Monaco

Toulouse 2-2 Nantes

PSG 2-0 Auxerre

Dimanche : Nice – Paris FC (15h), Lille – Lyon (17h15), Angers – Brest (17h15), Metz – Le Havre (17h15), Rennes – Lens (20h45).

Avec ce succès, l’OM reste dans le sillage du PSG et confirme son excellent début de saison. La lutte en haut du classement s’annonce déjà intense.

