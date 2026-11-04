L’OM prépare déjà plusieurs dossiers pour les prochains mois. Le club phocéen surveille Sergio Camello, Alexi Koum pourrait chercher du temps de jeu loin de Marseille en janvier et Facundo Medina a expliqué les raisons de son choix olympien avant de rejoindre Leverkusen.

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Ces trois actualités concernent à la fois la préparation du prochain mercato et la situation de joueurs liés, ou récemment liés, à l’Olympique de Marseille. Les informations disponibles ne font état d’aucune opération finalisée pour Camello ou Koum, tandis que Medina est revenu sur une décision prise tardivement après une saison marquée par les blessures.

1. Sergio Camello suivi par l’OM pour l’été 2027

Selon les informations de Matteo Moretto, publiées le 25 octobre 2026, l’Olympique de Marseille figure parmi les clubs qui surveillent Sergio Camello, l’attaquant espagnol du Rayo Vallecano. Le joueur de 25 ans réalise un début de saison remarqué avec sept buts et deux passes décisives en onze rencontres de Liga. Formé à l’Atlético de Madrid, il évolue au Rayo depuis 2023.

La situation contractuelle de Camello explique l’intérêt autour de son profil. Son engagement avec le Rayo Vallecano court jusqu’en juin 2027 et il pourrait donc être libre l’été prochain si aucune prolongation n’intervient. Cette perspective correspond aux contraintes financières actuelles de l’OM, même si un départ sans indemnité impliquerait toujours un salaire et éventuellement une prime à la signature. Le dossier Sergio Camello↗ reste toutefois au stade du suivi : aucune offre marseillaise n’est connue et Côme, ainsi que des clubs espagnols, seraient également attentifs.

2. Alexi Koum envisage un prêt dès janvier

Prolongé jusqu’en juin 2029 au début du mois d’octobre, Alexi Koum n’a toujours pas disputé la moindre minute en compétition officielle avec l’équipe première cette saison. D’après les informations d’Africafoot, publiées le 3 novembre 2026, cette situation commencerait à peser sur le défenseur de 20 ans et son entourage, qui envisageraient un départ temporaire lors du mercato de janvier 2027.

Plusieurs clubs de Ligue 2 et de Belgique seraient intéressés par le profil du latéral gauche. L’objectif d’un éventuel prêt serait de lui permettre d’obtenir un temps de jeu régulier sans rompre avec Marseille. De retour d’une expérience convaincante à Valenciennes, où il avait disputé 25 rencontres la saison dernière, Koum avait pourtant été conservé par l’OM durant l’été puis utilisé en défense centrale pendant la préparation. La concurrence d’Emerson Palmieri et d’Ulisses Garcia limite actuellement ses possibilités sur le côté gauche. La situation d’Alexi Koum↗ ne fait encore l’objet d’aucune décision officielle ni d’une négociation avancée.

3. Facundo Medina explique son choix initial pour Marseille

Dans un entretien accordé à L’Équipe et publié le 4 novembre 2026, Facundo Medina est revenu sur les discussions qui l’avaient convaincu de choisir l’OM avant son départ pour le Bayer Leverkusen. Le défenseur argentin avait échangé avec Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli, Roberto De Zerbi et le staff marseillais. Les ambitions du club avaient alors pesé dans sa décision, alors que la possibilité de rejoindre Leverkusen existait déjà à l’été 2025.

« Ce club, c’est énorme. Comment tu peux dire non à Marseille ? Après, la façon dont cela s’est passé, c’est autre chose… »

Medina a également décrit une saison marquée par ses problèmes aux chevilles, avec deux semaines d’absence à son arrivée puis trois mois à la fin de l’année 2025. Son passage à Marseille s’est finalement limité à 2 015 minutes. Après la Coupe du monde, il explique ne pas avoir été certain de quitter l’OM : la décision de rejoindre l’Allemagne aurait été prise peu avant son retour prévu à Marseille. Les explications de Facundo Medina↗ interviennent avant ses retrouvailles européennes avec son ancien club.