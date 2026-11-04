Facundo Medina explique pourquoi il avait choisi l’OM avant de rejoindre Leverkusen. Dans une nouvelle interview, le défenseur argentin revient sur les ambitions qui l’avaient convaincu et sur un départ décidé tardivement.

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Dans un entretien accordé à L’Équipe, publié le 4 novembre et signé Simon Bolle, Facundo Medina raconte les discussions qui avaient précédé son arrivée à Marseille. Le défenseur avait notamment échangé avec Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli, Roberto De Zerbi et son staff. Alors que Leverkusen représentait déjà une possibilité à l’été 2025, les ambitions olympiennes avaient pesé dans son choix.

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Parce qu’il y avait de grosses ambitions. J’ai parlé avec les coéquipiers, comme Leo (Balerdi), Gero (Rulli), le coach (Roberto De Zerbi) et le staff. Ce club, c’est énorme. Comment tu peux dire non à Marseille ? Après, la façon dont cela s’est passé, c’est autre chose…

Des ambitions contrariées par les blessures

Le joueur conserve toutefois le souvenir d’une saison perturbée par ses problèmes physiques. Ses blessures aux chevilles lui avaient coûté deux semaines à son arrivée, puis trois mois à la fin de l’année 2025. Medina explique n’avoir jamais connu auparavant une aussi longue période partagée entre les soins et les entraînements, sans pouvoir jouer régulièrement. Son passage marseillais s’est finalement limité à 2 015 minutes sur le terrain.

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L’Argentin revient également sur la défaite face au PSG lors du Trophée des champions, en janvier, après un nul 2-2 puis une séance de tirs au but perdue 1-4. Il décrit cette soirée comme un tournant pour un groupe qui espérait offrir un titre au club et aux supporters. Malgré les difficultés qui ont suivi, il assure que les joueurs ont continué à s’engager.

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Leverkusen, un choix arrêté au dernier moment

Son départ n’était pas acquis lorsqu’il a retrouvé sa famille après la Coupe du monde. Le défenseur raconte avoir eu besoin de couper après plusieurs mois marqués par les blessures, les résultats et l’attente de la sélection argentine. La décision de rejoindre l’Allemagne a été prise peu avant son retour prévu à Marseille. Il n’avait donc pas abordé ses vacances avec la certitude de quitter l’OM.

Je n’étais pas sûr de partir. Après la Coupe du monde, j’étais avec ma famille, je ne pensais qu’aux vacances. Ma tête était un peu tordue, après des mois à penser aux blessures, aux hauts, aux bas, à la liste… Le choix d’arriver ici, c’était au dernier moment avant de rentrer à Marseille.

À Leverkusen, Medina apprécie de pouvoir échanger en espagnol et en français avec de nombreux partenaires ainsi qu’avec le staff de Carles Martinez Novell. Avant le rendez-vous européen face à l’OM, jeudi à 21 heures, il se réjouit aussi de revoir des proches restés au club. Il cite notamment les intendants, auxquels il n’avait pas pu dire au revoir après son départ.