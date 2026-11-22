L’OM voit la concurrence italienne se rapprocher dans le dossier Sergio Camello. À Marseille, le débat sur les contraintes de la DNCG reste vif, tandis que Monaco, Lyon et Lens avancent chacun avec une stratégie différente avant le mercato hivernal.

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1. Sergio Camello : Côme pourrait accélérer dès janvier

Le dossier Sergio Camello pourrait changer de dimension à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, Côme souhaite désormais recruter l’attaquant du Rayo Vallecano dès janvier, alors que le club italien envisageait initialement d’attendre la fin de son contrat, prévue en juin 2027. Cette volonté d’accélérer est liée à la longue indisponibilité de Moise Kean. Cesc Fàbregas a confirmé le 20 novembre que son avant-centre souffrait d’un problème osseux à la jambe droite et serait absent pendant plusieurs mois. Côme chercherait donc une solution offensive immédiate et Camello ferait partie des pistes privilégiées.

L’attaquant espagnol de 25 ans réalise un début de saison convaincant avec le Rayo Vallecano, avec sept buts et deux passes décisives en Liga au 22 novembre, selon les données d’Opta. L’OM surveille son profil et aurait déjà transmis une proposition verbale à son entourage, d’après Matteo Moretto, cité sur Radio Marca. Cette démarche ne constitue toutefois ni un accord ni une offre officielle au Rayo.

Pour Marseille, l’enjeu consiste désormais à choisir entre une négociation dès janvier avec le club espagnol, qui conserve Camello sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, et une attente jusqu’à l’été afin d’éviter une indemnité de transfert. Les contraintes financières liées à la DNCG rendent cette décision plus délicate, tandis qu’un accord rapide de Côme pourrait réduire la marge de manœuvre olympienne. Mercato OM et Sergio Camello↗

2. DNCG : la masse salariale reste au centre des inquiétudes

Le débat sur les moyens de l’OM a également animé l’émission Débat Foot Marseille. Sourigna a demandé davantage de clarté concernant les restrictions qui pourraient encore peser sur le recrutement, tandis que Benjamin Courmes a rappelé que la réduction de la masse salariale n’aurait pas encore permis au club d’atteindre l’objectif fixé par la DNCG. Selon les chiffres avancés par Courmes, la masse salariale de l’OM serait passée d’environ 160 millions d’euros à 110 millions, alors que la cible se situerait autour de 90 millions. Cette baisse représente un effort important, mais le club marseillais doit encore réduire ses dépenses pour retrouver une marge de manœuvre plus large sur le marché des transferts.

« Soit on nous prend vraiment pour des imbéciles avec ça, parce que moi, ces déclarations commencent un petit peu à me saouler. Je ne comprends pas, en fait, ce qu’on essaye de nous dire. Encore une fois, c’est : les gars, on n’aura rien, mais potentiellement, peut-être quelque chose, mais on ne sait pas. »

Sourigna a aussi évoqué les recettes qui pourraient être générées par le parcours européen de l’OM, notamment en cas de qualification en Europa League. Courmes a de son côté relié les difficultés actuelles à la gestion des cinq dernières années, qui continuerait de peser sur les ambitions marseillaises. DNCG et mercato de l’OM↗

3. Monaco, Lyon et Lens avancent avec des choix différents

Chez les concurrents de l’OM, Folarin Balogun envisage toujours un départ de Monaco après son transfert avorté vers Everton l’été dernier. Interrogé pendant la trêve internationale, l’attaquant américain a indiqué qu’il chercherait probablement une nouvelle porte de sortie. Son entraîneur Filipe Luís souhaite toutefois le relancer, alors que Monaco avait envisagé de récupérer une indemnité importante et d’alléger sa masse salariale. À Lyon, la situation financière reste difficile, avec une perte nette de 87 millions d’euros et une dette financière de 409,8 millions d’euros selon les derniers comptes publiés. L’Équipe indique néanmoins que l’OL ne serait finalement pas contraint de vendre des joueurs dès janvier. Le club pourrait même chercher des renforts sous forme de prêts pour compléter son effectif.

Lens a pour sa part choisi Didier Digard pour succéder à Yannick Cahuzac, plutôt que Pierre Sage. Selon L’Équipe, son expérience en Ligue 1, sa capacité à travailler avec des moyens limités et les conditions financières de son arrivée ont pesé dans la décision. Le nouveau technicien, engagé jusqu’en juin 2028, a débuté par un match nul contre Toulouse (1-1). Mercato des concurrents de l’OM↗