Le mercato hivernal se prépare également chez les concurrents de l’Olympique de Marseille. À Monaco, Folarin Balogun envisage toujours un départ après son transfert avorté en Premier League. De son côté, l’Olympique Lyonnais pourrait finalement éviter des ventes obligatoires malgré ses difficultés financières. Enfin, le RC Lens a créé la surprise en choisissant Didier Digard plutôt que Pierre Sage pour relancer son équipe. Voici les trois informations à retenir cette semaine.

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À quelques semaines de l’ouverture du mercato de janvier, plusieurs clubs de Ligue 1 cherchent à ajuster leur effectif ou leur projet sportif. Entre joueurs désireux de partir, contraintes économiques et changements d’entraîneurs, les décisions prises cet hiver pourraient peser sur la course aux places européennes.

1. Monaco : Balogun veut toujours quitter le club !

La situation de Folarin Balogun continue de faire parler à l’AS Monaco. L’attaquant américain, qui avait été proche de rejoindre Everton lors du dernier mercato estival, n’a pas abandonné l’idée d’un départ.

Interrogé pendant la trêve internationale, le joueur a expliqué qu’il chercherait probablement à nouveau une porte de sortie lors des prochains mercatos.

Une déclaration qui n’a pas été particulièrement appréciée par Filipe Luís, son entraîneur.

« Monaco est plus grand que n’importe qui. Et je veux des joueurs qui ont envie d’être ici », a répondu le technicien brésilien vendredi en conférence de presse, selon Foot Mercato.

Le coach monégasque souhaite néanmoins relancer son attaquant, dont le temps de jeu a considérablement diminué depuis son retour de la Coupe du monde.

Le dossier présente aussi un enjeu financier : Monaco avait envisagé de vendre Balogun l’été dernier pour récupérer une indemnité importante et alléger sa masse salariale.

Comme nous l’expliquions dans notre article consacré à son transfert avorté à Everton↗, l’opération avait notamment été perturbée par des réserves émises lors de la visite médicale.

Un départ en janvier reste possible, mais aucun accord n’a été annoncé.

2. Lyon : finalement pas de ventes obligatoires cet hiver ?

À l’Olympique Lyonnais, les dernières informations apportent une nuance importante concernant le mercato hivernal.

Alors que des ventes étaient initialement envisagées pour poursuivre le redressement financier du club, L’Équipe indique désormais que l’OL ne serait pas contraint de céder des joueurs dès janvier.

Le club rhodanien reste pourtant confronté à des difficultés économiques importantes.

Selon les derniers comptes publiés, Lyon a enregistré une perte nette de 87 millions d’euros, tandis que sa dette financière atteint 409,8 millions d’euros.

Mais les efforts réalisés ces derniers mois permettraient aux dirigeants de conserver une certaine marge de manœuvre.

Cette évolution change la perspective pour Carlos Vicens, nouvel entraîneur lyonnais après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal.

L’OL pourrait même rechercher des renforts sous forme de prêts pour compléter son effectif sans engager de dépenses importantes.

Nous revenions mercredi sur cette évolution de la situation financière lyonnaise et ses conséquences sur le mercato↗.

Une différence notable avec la situation de Marseille, dont les possibilités de recrutement restent suspendues aux prochaines décisions de la DNCG.

3. Lens : Digard choisi à la surprise générale, le retour de Sage abandonné

Le RC Lens a finalement choisi une autre voie pour relancer son équipe.

Après le licenciement de Yannick Cahuzac, les dirigeants artésiens avaient étudié plusieurs profils, dont celui de Pierre Sage, auteur d’une excellente saison précédente avant son départ à Crystal Palace.

Mais c’est finalement Didier Digard qui a été nommé entraîneur, avec un contrat courant jusqu’en juin 2028.

Selon L’Équipe, plusieurs critères ont pesé dans cette décision : son expérience en Ligue 1, sa capacité à travailler avec des moyens limités et les conditions financières de son arrivée.

Le club nordiste doit notamment absorber les coûts liés aux changements successifs d’entraîneurs depuis l’été.

Le choix de Digard représente donc aussi une décision économique, alors que Lens cherche à retrouver de la stabilité après une période particulièrement agitée.

Nous avions détaillé les raisons de cette nomination surprise et l’abandon de la piste Pierre Sage↗.

Pour sa première rencontre samedi, Lens a été tenu en échec par Toulouse (1-1). Le nouveau technicien devra désormais évaluer son effectif avant de déterminer les éventuels ajustements nécessaires en janvier.

Ces trois dossiers illustrent des stratégies différentes chez les concurrents de l’OM : Monaco pourrait vendre un attaquant important, Lyon espère conserver ses joueurs malgré ses pertes et Lens cherche d’abord à stabiliser son projet sportif. Autant de situations susceptibles d’influencer la deuxième partie de saison en Ligue 1.