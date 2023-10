CAN 2024 : Les internationaux de l’OM sont fixés !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM pourrait voir filer 8 de ses joueurs à la CAN en janvier prochain. Le tirage au sort de cette Coupe d’Afrique des Nations 2024 afin de déterminer les groupes pour la phase finale du tournoi s’est déroulé jeudi soir.

Pour cette CAN qui se jouera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le tirage au sort a eu lieu le 12 octobre 2023 à Abidjan. Ndiaye, Sarr et peut être Gueye (Sénégal) se retrouve dans le groupe C avec le Cameroun de Simon et Mughe. Le Maroc d’Ounahi et Harit est lui dans le groupe F avec la RDC de Mbemba !

La composition des groupes de la CAN 2024

Groupe A : Côte d’Ivoire / Nigeria / Guinée équatoriale / Guinée-Bissau

Groupe B : Égypte / Ghana / Cap-Vert / Mozambique

Groupe C : Sénégal / Cameroun / Guinée / Gambie

Groupe D : Algérie / Burkina Faso / Mauritanie / Angola

Groupe E : Tunisie / Mali / Afrique du Sud / Namibie

Groupe F : Maroc / RDC / Zambie / Tanzanie

Jusqu’à 9 joueurs de l’OM peuvent disputer la CAN

Neufs joueurs olympiens pourraient partir du club pendant près d’un mois en janvier. Certains sont quasiment assurés d’être sélectionnés comme Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye (Sénégal), Azzedine Ounahi, Amine Harit (Maroc), Chancel Mbemba (République Démocratique du Congo). D’autres peuvent également être appelés comme Pape Gueye (Sénégal), qui sera de retour à la compétition en novembre, ou les Camerounais François Mughe et Simon Ngapandouetnbu. Enfin, Bamo Meïté n’est pas dans les plans de la Côte d’Ivoire, mais ses performances (s’il obtient du temps de jeu) à Marseille dans les trois prochains mois peuvent lui ouvrir des portes.