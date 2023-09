OM : Aubameyang, symbôle de déception pour les supporters gabonais

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Le Gabon n’ira pas à la CAN au début de l’année 2024. Une « bonne nouvelle » pour les Marseillais qui pourront compter sur Aubameyang pendant cette période mais une pilule difficile à avaler pour les Gabonais.

L’Olympique de Marseille a recruté Pierrre-Emerick Aubameyang cet été. Venu avec un CV long comme le bras, l’attaquant gabonais a pourtant du mal à s’installer tactiquement dans le onze de Marcelino. Offensivement, il n’a été très bon qu’une seule fois lors de la rencontre retour face au Panathinaïkos.

Avec le Gabon, le buteur a fait son retour en sélection. Ce samedi 9 septembre, la défaite 2-1 face à la Mauritanie a enterré les chances des Gabonais de jouer la CAN puisqu’ils ont terminé 3e du groupe derrière la RD Congo et la Mauritanie, donc. Interrogé par La Provence, Daniel Cousin, ancien joueur gabonais qui a évolué avec Auba s’est exprimé sur la déception qui règne autour du joueur.

Ils ont été déçus, il y avait énormément d’attentes autour d’Auba, mais ce n’est pas le sauveur — Cousin

A LIRE AUSSI : OM : Les supporters marseillais en veulent à Marcelino pour Ounahi !

« On ne peut pas tout mettre sur le dos de Pierre-Emerick concernant l’élimination. Il y a eu des problèmes au pays, le championnat est arrêté. Certaines sélections africaines peuvent compter sur des joueurs de haut niveau, pas le Gabon. Le public gabonais attendait Aubame comme un Drogba ou un Eto’o. Il était capitaine et les gens lui reprochaient de ne pas prendre assez la parole. Ils ont été déçus, il y avait énormément d’attentes autour de lui, mais ce n’est pas le sauveur. », a expliqué au quotidien local l’ancien joueur de l’OM.

Correa avec Aubameyang et Vitinha, je ne demande qu’à voir !

Avec l’arrivée de Correa et le bon début de saison de Vitinha, notre invité Sourigna Manomay dans Débat Foot Marseille n’attend que de voir ce trio à l’oeuvre ! « Correa a fait un très bon passage à la Lazio. Il a voulu suivre Inzaghi à l’Inter et cela est devenu compliqué car le joueur a enchaîné les blessures. Il arrive parfois a Correa de faire preuve de nonchalance. Il s’agit d’une seconde pointe qui a besoin de jouer avec un autre attaquant, comme par exemple Aubameyang et Vitinha. Je ne demande qu’à voir ! »