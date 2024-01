Can 2024 Maroc / Congo : MBemba (OM) brise le silence sur son altercation avec Regragui !

L’altercation entre Chancel Mbemba et Walid Regragui à la fin du match entre le Maroc et la République démocratique du Congo, lors de la 2e journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a fait le tour des réseaux sociaux. Le défenseur de l’OM est revenu sur cet incident.

Le défenseur de l’Olympique de Marseille Chancel MBemba a donné sa version des fait suite à la bagarre générale déclenchée à la fin du match entre le Maroc et le Congo ce dimanche :

« Je n’ai pas besoin de trop parler mais le plus important, c’est la justice de Dieu. Je ne suis pas parfait mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Le respect est réciproque. Moi je respecte le coach, les grands messieurs, » a ainsi déclaré le joueur de l’OM avant de poursuivre :

« Je respecte les coachs mais on a coupé la vidéo à la télé », a-t-il ajouté. « Je n’ai pas besoin de balancer, j’ai pris le temps de glorifier mon Dieu. C’est le plus important, je garde mon silence, je suis comme ça, tout le monde connaît Chancel, mais je n’ai pas besoin de tirer sur quelqu’un. Je ne suis pas un super joueur mais je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir du coach… » Mais que lui a dit Regragui? « Je ne sais pas… Lui-même va parler. »

