CAN, Greenwood, rumeur à 50M… Voici les 3 infos OM du jour

Même le lendemain de Noël, l’Olympique de Marseille reste au cœur de l’actualité. CAN avec Aguerd, valorisation record pour Greenwood et rumeurs mercato autour d’Ugarte. Voici les 3 infos OM de ce Vendredi 26 décembre 2025.

1. OM / CAN : Regragui confirme pour Aguerd !

Ces derniers jours, des rumeurs faisaient état d’un possible souci physique pour Nayef Aguerd, suscitant des interrogations aussi bien du côté de la sélection marocaine que chez les supporters de l’OM. En conférence de presse, Walid Regragui a mis fin aux spéculations en confirmant clairement l’aptitude de son défenseur central. « Nayef Aguerd est apte pour le match du Mali », a assuré le sélectionneur, précisant que le joueur s’est entraîné normalement avec le groupe.

Au-delà de l’aspect médical, cette prise de parole souligne le rôle central occupé par Nayef Aguerd dans le onze marocain. Laae défenseur marseillais s’est imposé comme l’un des piliers de l’arrière-garde des Lions de l’Atlas, apportant solidité, expérience et sérénité.

يواجه منتخبنا الوطني منتخب مالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا — المغرب 2025 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 🔜

Our National Team faces Mali 🇲🇱 in Matchday 2 of the group stage at the CAF Africa Cup of Nations — Morocco 2025#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/684XopTE1s — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 25, 2025

Walid Regragui a également profité de cette conférence pour faire un point global sur son effectif. Si Aguerd est opérationnel, le sélectionneur a confirmé l’absence de Romain Saïss, touché par une élongation. Une situation qui renforce encore un peu plus le poids du joueur de l’OM dans l’organisation défensive marocaine.

Le match face au Mali, disputé au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, s’annonce déjà déterminant pour la suite de la compétition. Après un premier succès face aux Comores, le Maroc veut enchaîner et sécuriser sa qualification. Avec Nayef Aguerd apte et prêt, les supporters marseillais pourront suivre cette rencontre avec attention, conscients de l’importance de leur défenseur dans cette CAN 2025.

2. Mercato OM : Greenwood vendu à prix d’or l’été prochain ?

Arrivé à l’OM avec de nombreuses attentes, Mason Greenwood a rapidement mis tout le monde d’accord. Décisif, régulier et pleinement impliqué dans le projet marseillais, l’attaquant anglais s’est imposé comme l’un des hommes forts de la saison. Ses performances n’ont pas échappé aux grands clubs européens dont l’Atlético de Madrid qui suit de très près son évolution.

Si la priorité de l’OM reste sportive, la direction ne ferme pas totalement la porte à un départ lors du prochain mercato estival. Le message est toutefois clair : Greenwood n’est pas à vendre à n’importe quel prix. Le club phocéen aurait fixé une valorisation très élevée d’environ 100 millions d’euros, consciente de la cote grandissante de son joueur et de l’intérêt qu’il suscite sur le marché.

𝑺𝒕𝒂𝒓𝒃𝒐𝒚 𝑨𝒈𝒂𝒊𝒏 ✨ Mason Greenwood claque son 𝟭𝟱ᵉ 𝗯𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻, toutes compétitions confondues, face à Bourg-en-Bresse 💥 #FBBP01OM#SublimeCôteDivoire ✨ pic.twitter.com/35L492zJZp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 23, 2025

L’intérêt de l’Atlético de Madrid illustre le changement de dimension pris par Greenwood depuis son arrivée à Marseille. Le club espagnol, réputé pour cibler des profils offensifs complets et compétitifs, voit en lui un joueur capable de s’imposer au plus haut niveau européen. De son côté, l’OM entend protéger ses intérêts et refuse toute précipitation.

La direction marseillaise ne souhaite pas affaiblir l’équipe en cours de projet. Greenwood est considéré comme un élément central, et son départ ne serait envisagé qu’en cas d’offre jugée « impossible à refuser ». Une telle vente pourrait alors devenir l’une des plus importantes de l’histoire du club, permettant à l’OM de réinvestir massivement sur plusieurs postes.



3. Manchester United, 50 M£, OM… décryptage d’une rumeur mercato qui fait parler

Selon le journaliste Ekrem Konur, Manuel Ugarte ferait l’objet d’un intérêt marqué sur le marché des transferts. Plusieurs clubs seraient attentifs à sa situation, parmi lesquels Lyon, Naples et Galatasaray pour un prêt, mais aussi l’OM, Aston Villa, Newcastle, la Juventus et l’Atlético de Madrid.

Du côté de Manchester United, la position serait relativement claire. Les dirigeants ne s’opposeraient pas à un transfert définitif, à condition de recevoir une offre comprise entre 45 et 50 millions de livres. Un montant élevé, qui correspond à l’investissement consenti par les Red Devils lors de son recrutement.

À Marseille, cette rumeur suscite peu d’emballement. Le club phocéen évolue actuellement dans un contexte économique contraint et privilégie un ajustement de sa masse salariale. Un transfert de cette ampleur semble donc peu compatible avec les priorités affichées par la direction olympienne.

🚨🆕#Exclusive 🇺🇾 #ManchesterUnited

🔥 Manuel Ugarte transfer race! 📌 Lyon, Napoli and Galatasaray pushing for a loan move. 👀 Marseille, Aston Villa, Newcastle, Juventus & Atletico Madrid also interested. 💰 Man United open to sale around £45-50M. https://t.co/Loi7BNodNe pic.twitter.com/23MRBH9khi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 24, 2025

Recruté par le PSG à l’été 2023 pour 60 millions d’euros, Manuel Ugarte n’avait pas réussi à s’imposer durablement sous Luis Enrique avant de rejoindre Manchester United un an plus tard. En Angleterre, son rendement reste jugé irrégulier. Milieu à vocation défensive, l’international uruguayen correspond par ailleurs imparfaitement aux exigences de jeu de Roberto De Zerbi, dont le projet repose sur la maîtrise du ballon et la capacité à jouer sous pression.

Dans ces conditions, l’association du nom de l’OM à ce dossier pourrait davantage relever d’un bruit de marché, fréquent en période de mercato, que d’une piste réellement activée par les dirigeants marseillais. Le club phocéen reste, à ce stade, concentré sur des profils plus en adéquation avec sa stratégie sportive et financière.