CAN : L’OM s’inquiète ?

L’Olympique de Marseille suit avec attention la situation de Pierre-Emerick Aubameyang après son entrée en jeu prolongée lors du premier match du Gabon à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Alors que l’attaquant marseillais revenait tout juste d’une gêne à la cuisse, le club olympien craint un risque de rechute, selon des informations révélées par RMC Sport.

Une entrée en jeu plus longue que prévu face au Cameroun

Initialement remplaçant au coup d’envoi du match entre le Gabon et le Cameroun, Pierre-Emerick Aubameyang est entré en jeu dès la 33e minute, alors que sa sélection était menée 1-0 dans ce groupe F très relevé, également composé de la Côte d’Ivoire, tenante du titre. L’attaquant de l’OM a finalement disputé près d’une heure de jeu, un temps de jeu jugé excessif par le club phocéen au regard de sa condition physique.

Selon RMC Sport, un accord existait pourtant entre l’Olympique de Marseille et la fédération gabonaise pour une gestion très prudente du joueur lors de cette première rencontre. Le plan initial prévoyait soit une absence totale de Aubameyang, soit une entrée symbolique de quelques minutes seulement.

L’OM préoccupé par l’état physique de son attaquant

Avant de rejoindre la sélection gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang souffrait de la cuisse et avait même différé son départ pour le Maroc afin de poursuivre des soins avec le staff médical de l’OM. À Marseille, les dirigeants estiment que le joueur n’avait pas encore terminé sa phase de récupération complète et qu’un travail de réathlétisation restait nécessaire avant de pouvoir enchaîner des courses à haute intensité.

Le club olympien considère ainsi que des risques ont été pris avec la santé de son attaquant, âgé de 36 ans, à un moment clé de la saison. Sans remettre en cause l’importance de la CAN pour Aubameyang, l’Olympique de Marseille espère désormais que cette reprise jugée prématurée ne fragilisera pas le joueur pour la suite de la compétition, ni pour la deuxième partie de saison en Ligue 1 sous les ordres de Roberto De Zerbi.

À court terme, l’OM reste attentif à l’évolution de l’état physique de Pierre-Emerick Aubameyang, conscient que toute rechute pourrait avoir des conséquences sportives importantes pour le club comme pour la sélection gabonaise.