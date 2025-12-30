CAN / OM : C’est confirmé pour Aubameyang !

L’attaquant de l’Olympique de Marseille ne disputera pas la dernière rencontre du Gabon à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en raison d’une gêne à la cuisse gauche, et retourne à Marseille pour poursuivre sa prise en charge médicale.

L’équipe nationale du Gabon a annoncé ce mardi matin que Pierre‑Emerick Aubameyang ne participerait pas au dernier match de poules de la CAN 2025 contre la Côte d’Ivoire, prévu mercredi soir. L’attaquant de l’OM, capitaine des Panthères, a été déclaré forfait en raison d’une gêne persistante à la cuisse gauche survenue après la défaite face au Mozambique (2‑3), où il était titulaire et a même trouvé le chemin des filets.

Arrivé au Maroc avec sa sélection le 22 décembre, PEA avait déjà été utilisé dans le premier match contre le Cameroun (1‑0), entrant en jeu à la surprise générale. Cependant, avec l’élimination du Gabon de la compétition après ses deux revers, la rencontre contre la Côte d’Ivoire n’a plus d’enjeu sportif. La Fédération gabonaise a donc décidé de le mettre à la disposition de son club, l’Olympique de Marseille, afin qu’il puisse poursuivre le suivi et les soins engagés par les staffs médicaux des Panthères et du club phocéen.

Retour anticipé pour préserver sa condition physique

La décision de ne pas faire jouer Aubameyang pour ce dernier match est prise « dans la suite logique du processus de suivi du protocole médical » établi conjointement entre les médecins gabonais et ceux de l’OM, précise la sélection dans son communiqué. L’objectif est de préserver l’intégrité physique du joueur, qui souffre d’une gêne à la cuisse, et de lui permettre de récupérer dans de meilleures conditions avec son club.

Cette mise à disposition intervient à un moment clé de la saison, alors que Marseille doit préparer la suite de son calendrier en Ligue 1 et en compétitions à venir. Rentrer plus tôt à Marseille devrait lui permettre de bénéficier d’un suivi médical plus approfondi et d’éviter une aggravation de sa blessure.