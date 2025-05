Cantona fait réagir sur le PSG ! Le mercato salué à l’international et l’avenir tranché de Bennacer… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Cantona fait réagir sur le PSG ! Le mercato salué à l’international et l’avenir tranché de Bennacer…

Ce vendredi, veille de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, Éric Cantona a publié une photo qui fait déjà beaucoup parler : avec un maillot nerazzurro un peu spécial sur le dos griffé de l’inscription « C’est Marseille BB ».

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer ce soir la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan, Éric Cantona a offert un moment de provocation dont lui seul a le secret. Sur Instagram, l’ancien international français a choisi son camp : il s’affiche avec le maillot de l’Inter et écrit : « C’est Marseille BB ».

Une phrase qui n’est pas passée inaperçue, surtout à quelques heures d’un match que certains aimeraient voir tous les Français soutenir « au nom du pays ». Avec ce message, Cantona se distingue clairement de ce discours, glissant au passage une référence directe à l’OM et à ses supporters, bien connus pour leur hostilité historique envers le club parisien.

Ce clin d’œil, bien que symbolique, sonne comme un soutien à peine déguisé à l’Inter… mais surtout comme une manière de rappeler qu’en football, la rivalité dépasse parfois les frontières nationales. Fidèle à lui-même, Cantona mêle provocation, humour et esprit de contradiction dans un post qui ne manquera pas de faire réagir tout au long de la journée.

Une chose est sûre : du côté de Marseille, ce message risque de faire sourire plus d’un supporter, bien plus que l’idée d’une France unie derrière Paris.

Selon le classement établi par Sofascore, trois joueurs de l’Olympique de Marseille figurent dans le top 10 des meilleures recrues européennes de la saison 2024-2025. Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg confirment que le mercato marseillais a été l’un des plus réussis du continent.

C’est une performance qui souligne le travail de fond réalisé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. D’après les données publiées par Sofascore, plateforme spécialisée dans l’analyse statistique du football, trois joueurs de l’OM intègrent le top 10 des meilleures recrues de la saison en Europe.

Mason Greenwood se classe 3e, récompensé pour une deuxième moitié de saison exceptionnelle. Arrivé en provenance de Manchester United, l’attaquant anglais a brillé sous les couleurs marseillaises, enchaînant les buts et raflant deux trophées UNFP du joueur du mois. Son impact offensif a été immédiat et décisif dans la course à la Ligue des Champions.

Adrien Rabiot, revenu en France l’été dernier, se place au 5e rang. Patron du milieu de terrain marseillais, son expérience et sa justesse technique ont pesé lourd dans les temps forts de la saison olympienne. Son retour en Bleu pour les demi-finales de la Ligue des Nations confirme son excellente forme.

Enfin, Pierre-Emile Højbjerg, arrivé de Tottenham, se hisse à la 8e place de ce classement européen. Travailleur de l’ombre, relais fiable dans l’entrejeu, le Danois a su s’imposer dans un rôle clé, apportant équilibre et régularité.Avec trois recrues dans le top 10 européen, l’OM signe l’un des meilleurs mercatos du continent, à des années-lumière des critiques qui entouraient parfois sa politique de recrutement. Un signal fort envoyé à l’Europe… et à ses concurrents en Ligue 1.

Prêté cette saison par l’AC Milan, Ismaël Bennacer ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille. Le club juge son salaire trop élevé et ne compte pas activer son option d’achat fixée à 12 M€.

Arrivé l’hiver dernier à l’OM en provenance de l’AC Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Ismaël Bennacer ne devrait pas prolonger son aventure sur la Canebière. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, le club marseillais aurait décidé de ne pas lever l’option de 12 millions d’euros prévue dans l’accord.

La principale raison de ce choix serait le salaire du milieu algérien, estimé à 4,2 millions d’euros nets par an, considéré trop important pour les finances olympiennes à l’heure actuelle.

Alors que Bennacer ne semble plus central dans les plans du staff marseillais pour la saison prochaine, un retour à Milan est donc probable. Le club lombard, désormais dirigé sportivement par Tare et bientôt coaché par Massimiliano Allegri, décidera dans les prochaines semaines de l’avenir du joueur formé à Arsenal.

Bennacer, 27 ans, n’a pas pleinement convaincu lors de son passage à Marseille, où il a alterné entre titularisations et entrées en jeu sans jamais réellement s’imposer comme un cadre. Son retour en Serie A semble désormais inévitable, à moins qu’un autre prétendant ne se manifeste rapidement.

🚨 Excl. – Ismael #Bennacer is no longer central in #OM’s Plans. So he could return to #ACMilan, where Tare and Allegri will decide his future. #OlympiqueDeMarseille are oriented not to trigger the option to buy (12M); because his salary is considered too high (4,2M/year) #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2025