Casse, OM, Rabiot… les débordements de certains supporters parisiens !

La qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions a donné lieu à des scènes de liesse dans les rues de la capitale mercredi soir, mais ces célébrations ont rapidement dégénéré. Après la victoire contre Arsenal (2-1) au Parc des Princes, des milliers de supporters se sont rassemblés pour fêter cet exploit européen, mais certains ont profité de l’occasion pour semer le chaos.

Absolute chaos in Paris last night as gangs destroy buses and attack the police.

They were apparently ‘celebrating’ PSG’s victory over Arsenal in the Champions League 🇨🇵 pic.twitter.com/IBn0CFzEwU

