OM : Pour tout savoir sur le HAC avant le match de samedi !

À l’occasion du déplacement au Havre, samedi, pour la 33ème journée de Ligue 1, le FCM s’est entretenu avec le média HACMEN, spécialisé sur l’actualité du HAC. Une rencontre qui sera décisive pour les deux équipes !

Alors que le Havre va se battre pour le maintien lors de son dernier match à domicile de la saison, l’OM va devoir s’imposer pour sa dernière à l’extérieur, afin de se qualifier directement en Ligue des Champions ! Une rencontre à enjeu entre le 16ème et le 2ème de Ligue 1 sur laquelle le média HACMEN a accepté de s’entretenir. Une équipe dont il faudra se méfier pour ses intentions de jeu. « Non, le HAC ne mettra ni le bus à la rémoise ni partira à l’abordage comme les Stéphanois. Le staff est plutôt pragmatique et sait s’adapter à l’adversaire ! On jouera avec nos armes, un bloc plutôt bas mais avec quelques phases de possession et des transitions. Le tout pouvant nous rapporter des centres et surtout des coups de pied arrêtés, notre point fort depuis le début de saison puisqu’on est la 2e équipe en Europe qui marque le plus sur les CPA ( 12 buts ). »

Une volonté de finir de la meilleure manière cette saison, même si le HAC sait qu’il est loin d’être favoris. « On sait qu’on ne part pas favoris, on sait qu’on a peu de chance mais il faut le jouer à fond et montrer un autre visage qu’à l’aller où on avait touché le fond. Ce sera la même chose contre Strasbourg. L’objectif, c’est d’assurer au minimum la place de barragiste qui est déjà un exploit étant donné la situation économique du club en Ligue 1. Et plus si affinités… »

Et l’ambiance devrait également être au rendez-vous, malgré plusieurs frictions entre supporters et joueurs tout au long de la saison ! « Dans ces rencontres compliquées justement, on a parfois vu le public se retourner contre le groupe et en particulier contre le coach. Mais depuis plusieurs mois et malgré des résultats encore moyens à domicile, l’ambiance est très bonne pour les pousser à se maintenir ! Je pense que ce match contre l’OM pour la dernière à la maison sera l’une des meilleures ambiances de la saison avec aussi un énorme parcage. »

Une saison compliquée !

Le HACMEN est également revenu sur leur saison et leur place de barragiste ! « Le début de saison a été très compliqué… 13 défaites en 18 matches ! Chaque victoire en Ligue 1 est déjà un mini exploit pour notre club. Mais cette équipe montre un état d’esprit et une solidarité qui lui permettent de rivaliser dans de nombreuses rencontres. Contre l’OM et Strasbourg, ce sera certes compliqué mais on ne sait jamais, le HAC a déjà battu Lille et Lens par exemple cette saison. Cependant, le HAC a pris 20 pts à l’extérieur contre seulement 11 à domicile. C’est d’ailleurs ça notre problème ! On a même pris plusieurs volées ( 5-1 contre Rennes, 4-0 contre Lyon, 4-1 contre Toulouse ou 3-0 contre Strasbourg ). »

Et si la qualité sportive peut être pointée du doigt, c’est surtout l’attitude des joueurs qui a pu faire défaut au HAC tout au long de la saison. « Outre le niveau de l’effectif, la mentalité de certains joueurs était défaillante ! Heureusement, il y a eu plusieurs départs cet hiver qui ont fait du bien au groupe et aux finances du club. Et quelques arrivées ( gratuites évidemment ) qui ont apporté un nouveau souffle. Depuis, on voit un bien meilleur visage. Une équipe qui se bat pour le maillot malgré les difficultés ! »

Les joueurs dont il faudra se méfier !

Interrogé sur les joueurs dont ils se méfient, le HACMEN a désigné l’ailier droit britannique, Greenwood, comme principal atout pour l’OM face à ce Havre. « Le retour en forme de Greenwood fait un peu peur car on a souvent du mal à défendre sur les côtés. Et on a tendance à subir des vagues si l’on prend un but. Surtout à la maison… J’espère ne pas revivre certains matches avec un but très tôt puis le blackout ! Mais si le HAC arrive à faire trainer le résultat nul longtemps, ça pourrait être compliqué pour l’OM ! »

Cependant, les Havrais pourront eux aussi compter sur leurs joueurs en forme du moment afin d’accrocher un résultat. « La recrue numéro 1, c’est Junior Mwanga au milieu de terrain. Il forme avec Abdoulaye Touré un entrejeu très compact et physique. Mais qui ne manque pas de technique non plus ! Devant, Ayew aura certainement un surplus de motivation devant son ancienne équipe et devrait être aligné titulaire puisque Hassan est plus qu’incertain. Nos latéraux Négo et Ballo-Touré ont un peu de mal en ce moment. Mais il y a des chances de voir Zouaoui ( un marseillais passé par Martigues ) titulaire à la place de Ballo-Touré étant donné sa rentrée tonitruante à Auxerre. »