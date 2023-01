Cauchemar à Lyon, Tudor surpasse Bielsa et Monaco… Les 3 Infos OM de ce dimanche !

Comme tous les jours, FCM vous propose de retrouver les trois infos principales de l’actualité de l’OM. Au menu, la chute catastrophique du concurrent lyonnais, le record de Bielsa battu par Tudor et Monaco….

Concurrents OM : La pitoyable soirée de Lyon (pénalty et but ridicules, chute dans le couloir, débordements en tribunes…)

L’Olympique de Marseille a signé hier soir son septième succès consécutif. Pendant ce temps, Lyon, qui était censé être un concurrent des Marseillais cette saison, s’est enfoncé encore un peu plus dans la crise…

Les Lyonnais se sont inclinés chez eux deux buts à un face au RC Strasbourg, pourtant reléguable. La soirée dans son intégralité a été marquée du sceau du grotesque. Si l’ouverture du score d’Aholou à la 28′ est magnifique, le second but alsacien avait un côté « foot en folie ». Après une succession de glissades des deux côtés, Habib Diallo parvenait in extremis à pousser le ballon derrière la ligne. 0-2.

Cependant juste avant la mi-temps, les hommes de Blanc se voyaient offrir une occasion en or de réduire le score grâce à un pénalty très généreux pour une main strasbourgeoise, supposément dans la surface. Il fallait quand même avoir de l’imagination pour la voir dans la surface…

Il y a bien eu pénalty et non coup-franc après cette main de Sissoko à l’extérieur de la surface… 😤 Comment expliquer ça ? 🤨#OLRCSA pic.twitter.com/unVBUGCQxP — RCSA FOREVER #RCSA (@RCSAFOREVER) January 14, 2023

Polémique inutile autour de #OLRCSA la main était bien dans la surface. pic.twitter.com/ySJ1SuXfkC — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE 🌐Ⓜ️ (@planetom13) January 14, 2023

Lacazette ne se faisait pas prier et réduisait le score.

Glissade dans les couloirs et débordements en tribunes…

Malgré leurs efforts en seconde période, les Lyonnais ne sont jamais parvenus à trouver la faille dans le jeu. À signaler le nouvel épisode grotesque avec la sortie, sous les sifflets, du pauvre Karl Toko-Ekambi, raccompagné dans les vestiaires par les caméras d’Amazon Prime qui malheureusement pour lui l’ont filmé en train de passer ses nerfs sur une poubelle. Il a glissé au moment de le faire…

🧐 Hué par ses supporters lors de sa sortie, Karl Toko Ekambi s’est vengé sur la poubelle dans les couloirs du stade…#OLRCSA I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/7epCWIgmnd — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 14, 2023



La soirée s’est terminée avec une tentative d’incursion des supporters sur la pelouse qui ont forcé les barrières derrière les buts au coup de sifflet final. Sous les yeux de John Textor, nouvel actionnaire américain…

😬 Les sifflets et la colère des supporters de l’@OL après la défaite à domicile contre Strasbourg ! #OLRCSA I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/mLZ3DNhVek — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 14, 2023



Les partenaires de Lacazette sont huitièmes à 17 points de l’Olympique de Marseille mais seulement 10 du premier reléguable. Et ça, c’est pas anodin…

OM : Tudor fait tomber le record de Bielsa !

L’Olympique de Marseille a terminé hier sa phase aller du championnat de France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en termes de résultats, elle est réussie…

En effet, jusqu’ici le record de points au XXIeme siècle de l’OM sur la phase aller était détenu par l’OM de Marcelo Bielsa avec 41 points. L’équipe d’Igor Tudor fait mieux et termine cette première moitié de championnat avec 42 points !

Classement des 27 dernières saisons de l’OM (ères RLD, MLD, McCourt), selon les 1⃣ 9⃣ premières journées de @Ligue1UberEats 4⃣4⃣ 🥇 OM 1998-1999 (Rolland Courbis)

4⃣3⃣

4⃣2⃣ 🥈 OM 2022-2023 (Igor Tudor)

4⃣1⃣ 🥉 OM 2014-2015 (Marcelo Bielsa) pic.twitter.com/VPS9GCXHRG — OM-Sup.com (@OM_sup_com) January 14, 2023

Une performance colossale seulement devancée par celle de l’OM de Courbis en 98/99 qui était armé de trois champions du monde (Blanc, Pirès, Dugarry), un international italien devant (Ravanelli), un gardien allemand (Kopke, quoi que rapidement envoyé sur le banc) et une flopée d’internationaux… Bref, du très lourd !

Malgré ce total de points, l’équipe de Tudor n’est que troisième. Le Croate ne s’en émeut pas et veut surtout garder ce rythme en seconde partie de saison !

N’être que troisième, ça peut paraître injuste mais ça ne l’est pas vraiment

« Être aussi bon et n’être que troisième, ça peut paraître injuste mais ça ne l’est pas vraiment, c’est aussi dû aux excellentes prestations des deux devants nous. On en est qu’à la moitié de la saison, c’est un marathon, il nous reste encore beaucoup de courses. Il faut être en mesure de garder ce rythme ! » Igor Tudor – Source : Conférence de presse

RETROUVEZ LA CONFÉRENCE DE PRESSE D’IGOR TUDOR EN INTÉGRALITÉ :

Ligue 1 : Monaco et Lille ne lâchent pas l’OM !

Lens continue de tenir une cadence effrénée puisque les Sangs et Or se sont eux aussi imposé hier soir, mais un but à zéro seulement, face à Auxerre. Toujours dans le Nord, Lille reste dans la course à l’Europe grâce à sa très large victoire cinq buts à un face à Troyes.

Enfin, Monaco n’a fait qu’une bouchée de l’AC Ajaccio en les atomisant sept buts à un. Le club de la Principauté revient à 5 points de l’OM. À noter que les deux clubs se retrouveront au Vélodrome pour la prochaine journée de Ligue 1…

En clôture de la dix-neuvième journée, le Stade Rennais affrontera le Paris Saint-Germain.

LE PROGRAMME DE LA 19eme JOURNÉE

Samedi 14 janvier

Lens 1 – 0 Auxerre

Marseille 3 – 1 Lorient

Lyon 1 – 2 Strasbourg

Dimanche 15 janvier

Lille 5 – 1 Troyes

Montpellier 0 – 3 Nantes

Toulouse 1 – 1 Brest

Reims 0 – 0 Nice

Angers 1 – 2 Clermont

Monaco 7 – 1 Ajaccio

Rennes – PSG 20h45 sur Prime Vidéo

CLASSEMENT PROVISOIRE