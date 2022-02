Ccncurrents OM : Aulas crie au scandale, Turpin visé ! (après la défaite de Lyon contre Lille)

Lyon s’est incliné hier sir face au LOSC (0-1). Le club de Jean Michel Aulas estime qu’il a été victime d’une énorme erreur d’arbitrage sur le but refusé de Lucas Paquetá.



Les lyonnais étaient furieux hier soir après avoir concédé une nouvelle défaite face à Lille (0-1) à domicile. Et pour cause, ils s’estiment victime d’une énorme erreur d’arbitrage suite au but refusé de Lucas Paquetá par Clément Turpin .

Un but qui aurait permis à Lyon d’égaliser. Le coach du club rhodanien Peter Bosz s’est montré scandalisé par la décision de Clément Turpin.

«L’arbitre a regardé le VAR, il a regardé la faute sur le gardien de but, mais à mon avis le gardien a juste totalement manqué son intervention, il a mis son pied dans le sol, tout le monde dit « c’est le meilleur arbitre de France », mais à mon avis : pas le meilleur arbitre pour Lyon. Déjà à Paris, il avait sifflé un penalty alors que ce n’était pas un penalty. Mauvaise décision», a ainsi confié à chaud en conférence de presse d’après match Peter Bosz.

Furieux, Jean-Michel Aulas s’est également fait entendre juste après la rencontre en zone mixte : «C’est un scandale ! Et vous allez essayer de me faire dire des choses que vous pouvez dire vous-mêmes ! Mais vous n’êtes pas très courageux !», a-t-il lancé aux journalistes présents dans des propos rapportés par Le Dauphiné Libéré.

@FFF 🙏mr Garibian expliquez nous pourquoi Mr Turpin qui avait parfaitement jugé l’action est interpellé par la VAR et doit revenir sur sa décision ce soir et qu’à l’inverse à Paris la VAR ne lui dit rien alors que la faute est faite par Neymar?Ns avons besoin de comprendre🙏🙏 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 27, 2022

