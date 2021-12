Ce club ne lâche pas Kamara, Tongya se demande ce qu’il fait à Marseille, les déclarations de Sampaoli sur le mercato… Les 3 infos OM de ce samedi 25 décembre 2021

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Ce club ne lâche pas Kamara, Tongya se demande ce qu’il fait à Marseille, les déclarations de Sampaoli sur le mercato…

En conférence de presse ces dernières semaines, Jorge Sampaoli a été questionné à de nombreuses reprises sur le mercato. Le coach argentin l’affirme : il veut des recrues. Voici les déclarations de l’entraîneur en conférence de presse.

OM : Henrique, Kamara, Mandanda… Les déclarations de Jorge Sampaoli sur le mercato marseillais !

Luis Henrique, Kamara, Mandanda… Jorge Sampaoli a été invité à évoquer ses envies et ce qu’il sait sur le mercato hivernal marseillais. En conférence de presse, l’Argentin a également affirmé qu’il souhaitait voir des recrues arriver.

Postes, profils, coûts… Le coach marseillais a envoyé des messages très clairs à la direction de l’Olympique de Marseille et plus précisément à Pablo Longoria ainsi qu’à Frank McCourt, le propriétaire du club.

A LIRE AUSSI : OM : Les tableaux mercato du vendredi 24 décembre 2021

Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie

« C’est une situation particulière pour Amavi. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n’a pas vraiment pu l’évoluer. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux et un piston, quand on l’a essayé ça ne s’est pas très bien passé. Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L’important c’est que le joueur progresse, si on n’y arrive pas peut-être qu’une autre équipe pourra l’y aider. On va voir ce qu’il va se passer avec lui ou d’autres durant le mercato. »Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse

On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs — Sampaoli

« On pense qu’il y a peut-être quelques corrections à faire. J’en parle avec mon président de la nécessité populaire ici à Marseille, ça fait longtemps que le club n’a pas répondu aux attentes du public. On n’a pas gagné de Coupe de France depuis 1989. Il y a des exigences populaires. Nous sommes arrivés après des incidents assez violents. Je lie ces exigences à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions mais le budget ne dépend pas de moi. On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs, sans vous dire à quels postes, pour terminer cet effectif et on pensait le faire en janvier. Mais c’est lié au budget. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

C’est plus à Mandanda de répondre à ça — Sampaoli

« Il a beaucoup d’années de carrière, il ne m’a rien communiqué et ne m’a pas fait part de ses inquiétudes sur son avenir. C’est plus à lui de répondre à ça. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Ses derniers matchs vont le rapprocher du onze — Sampaoli

« L’important est que Luis, comme n’importe quel joueur offensif, parvienne à faire des passes décisives, à marquer des buts. Ils doivent conclure les actions de l’équipe. Il est encore jeune mais ses derniers matchs vont le rapprocher du onze. Il faut qu’on ait une équipe agressive, plus tranchante. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Le mercato? Oui nous avons analyser nos besoins — Sampaoli

« On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l’effectif, identifier les besoins de l’effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On sait qu’il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus mais il faut voir le budget aussi. Il y a ces débats avec les dirigeants au club. On ne doit pas recruter juste pour recruter mais il nous faut des joueurs pour améliorer vraiment l’effectif ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)

Mercato OM : Ce club ne lâche toujours pas Kamara

L’Olympique de Marseille a failli perdre Boubacar Kamara la saison dernière mais aucun club n’a convaincu le minot. L’AC Milan revient à la charge dès cet hiver.

Pisté par plusieurs clubs depuis plusieurs mois, Boubacar Kamara entre dans les six derniers mois de son contrat avec l’Olympique de Marseille. Doté d’un gros potentiel et déjà bien installé dans le onze de Jorge Sampaoli, le minot ne manque pas de prétendants.

Après des mois de négociation, il semblerait que Kamara ne veuille pas prolonger son contrat à Marseille Le milieu défensif patiente de voir les clubs qui lui proposent de venir et potentiellement prendre une prime à la signature élevée.

L’AC Milan veut passer à l’action pour Kamara?

L’Olympique de Marseille ne serait pas contre le fait de le vendre cet hiver. D’ailleurs, d’après les informations de Calcio Mercato, l’AC Milan n’a toujours pas oublié Kamara après l’avoir suivi toute la saison dernière.

Le club italien pourrait passer à l’attaque dès cet hiver pour s’attacher les services du Français et avoir la primeur sur les clubs qui comptent présenter une offre à la fin de son contrat en juin prochain. L’OM pourrait céder à l’idée de le vendre cet hiver.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Kamara « invité à aller voir ailleurs » ?

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Mercato : Ce joueur se demande « pourquoi il a débarqué à l’OM »

Il y a près d’un an maintenant, l’Olympique de Marseille a réalisé un échange en évaluant deux joueurs à 8 millions d’euros : Franco Tongya et Marley Aké. Deux attaquants à forts potentiels qui n’avaient pas vraiment leur place dans leurs clubs respectifs.

Le staff du groupe professionnel ne s’occupe quasiment pas de lui

Cependant, l’Italien n’a pas réussi à s’imposer à l’OM. Un proche de la formation du club marseillais s’est exprimé à ce sujet à RMC. Il le décrit comme quelqu’un de bien mais qui ne comprend pas toujours pourquoi il est ici.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La priorité de Jorge Sampaoli est connue !

« Il est adorable, gentil, souriant. Il n’a que 19 ans, il est loin de chez lui, et surtout il n’a rien demandé. C’est un âge où il peut déjà y avoir des jalousies dans le vestiaire à cause du salaire, du statut, et des enjeux liés au contrat de chacun. Lui, il se demande parfois pourquoi il a débarqué à l’OM, d’autant que le staff du groupe professionnel ne s’occupe quasiment pas de lui, ne le considère pas » Un « intime de la formation de l’OM » – Source : RMC Sport