Mercato OM : Kamara « invité à aller voir ailleurs » ?

Le mercato hivernal se rapproche et l’incertitude règne toujours sur l’avenir de Boubacar Kamara du côté de l’Olympique de Marseille. En fin de contrat à l’issue de la saison, le minot pourrait également partir cet hiver.

Le mercato hivernal ouvre officiellement le 1er janvier mais il commence à y avoir du mouvement en interne. En effet, Jorge Sampaoli a annoncé en conférence de presse en début de semaine qu’il espérait 2 à 3 renforts pour la suite de la saison. De ce fait, Pablo Longoria commence à s’activer en interne pour répondre aux exigences de son entraîneur.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria à l’affût sur une pépite turque pour remplacer Kamara ?

Toutefois, ce ne sera pas si simple pour le président olympien qui est dans l’obligation de soulager les finances du club et de vendre certains de ses éléments afin de réinvestir par la suite. Une tâche peu évidente sachant qu’il y a habituellement moins de mouvement lors du mercato hivernal. Parmi les joueurs susceptibles de partir, Duje Ćaleta-Car mais surtout Boubacar Kamara, dont la situation contractuelle agace en interne.

Kamara plus proche d’un départ ?

Le match face à Reims était-il le dernier sous la tunique olympienne pour Boubacar Kamara ? La question a en tout cas le mérite d’être posée. En effet, le milieu de terrain est en fin de contrat à l’issue de la saison et sera libre de s’engager où il le souhaite à partir du 1er janvier.

A lire aussi : Mercato : L’OM prêt à céder Kamara dès cet hiver !

Pour éviter de perdre son joueur gratuitement cet été, La Provence croit savoir que Boubacar Kamara « pourrait être invité à aller voir ailleurs » dès cet hiver. Déjà poussé vers la sortie en toute fin de mercato l’été dernier, Pablo Longoria refuserait de voir le minot partir libre. Plusieurs écuries européennes suivent son profil avec attention dont Manchester United qui serait intéressé pour le récupérer au prochain mercato.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)