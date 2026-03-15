Ce journaliste de l’Equipe pas convaincu par l’OM malgré la victoire contre Auxerre !

Malgré la victoire de l’ Olympique de Marseille contre l’ AJ Auxerre au Vélodrome en ouverture de la 26ᵉ journée de Ligue 1, la prestation marseillaise continue de susciter des doutes. Sur le plateau de « L’Équipe du Soir », le journaliste Sébastien Tarrago a livré une analyse très sévère du niveau de jeu et de la dynamique du club phocéen.

Une victoire qui ne dissipe pas les doutes autour de l’OM

Le succès de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre, disputé au stade Vélodrome lors de la 26ᵉ journée de Ligue 1, n’a pas convaincu tous les observateurs. Si le résultat permet à l’OM de poursuivre sa route en championnat, le contenu de la rencontre a laissé une impression mitigée.

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Sur La chaîne L’Équipe, dans l’émission « L’Équipe du Soir », le journaliste Sébastien Tarrago a livré une analyse particulièrement critique de la situation marseillaise après ce match. « Je n’attends plus rien de l’Olympique de Marseille cette saison. Je pense que le club n’attend plus rien de lui-même sur le plan du football. Je pense que pour eux la saison a sûrement basculé contre Lyon, où ils ont été dominés et où ils auraient dû perdre cette rencontre à mes yeux. Finalement ils gagnent, on ne sait pas trop comment. Ce soir, heureusement pour eux, Auxerre est faiblard.

Je pense que les joueurs marseillais font globalement ce qu’ils peuvent. Je ne vois pas comment on peut être bon à l’OM eu égard à la politique sportive du club. Ça ne peut pas exister. C’est impossible ! Ils sont allés faire un stage en Espagne et Habib Beye nous a expliqué que l’OM allait changer du tout au tout. C’est de la flûte. Une équipe ne peut pas changer d’un coup. »

Le débat sur le projet sportif de l’OM relancé

Cette sortie médiatique s’inscrit dans un contexte de débat récurrent autour du projet sportif de l’Olympique de Marseille. Depuis plusieurs semaines, les prestations de l’OM alimentent les discussions parmi les observateurs du football français.

La victoire contre l’AJ Auxerre, club historique du football français fondé en 1905 et évoluant en Ligue 1, n’a donc pas suffi à dissiper toutes les interrogations autour du niveau de jeu marseillais.

Sur le plateau de « L’Équipe du Soir », l’analyse de Sébastien Tarrago reflète un scepticisme partagé par une partie des consultants et suiveurs du championnat : celui d’un OM capable de gagner, mais encore loin d’afficher une domination claire dans le jeu.