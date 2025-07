Ce journaliste sur RMC estime que “De Zerbi casse les codes : un discours à contre-courant sur l’OM”

La sortie médiatique de Roberto De Zerbi dans l’Equipe sur la rivalité entre l’OM et le PSG continue de faire réagir. Intervenant dans l’After Foot sur RMC, Florian Gautreau a livré une analyse sans détour sur les propos de l’entraîneur marseillais. Le journaliste y voit un positionnement audacieux, « politiquement incorrect », mais aussi révélateur d’une volonté claire : désamorcer la pression populaire autour d’un choc où les Marseillais apparaissent de plus en plus distancés sportivement.

Pour Gautreau, le discours de De Zerbi tranche avec les attentes historiques du public marseillais, souvent focalisé sur la rivalité avec Paris. « Je ne pense pas que tous à l’OM soient sur cette longueur d’onde de communication », souligne-t-il. En recentrant les débats sur les ambitions réalistes de l’OM, comme la qualification en Ligue des champions ou une place sur le podium, le coach italien tente de réorienter l’énergie du club et de ses supporters vers des objectifs plus atteignables.

🗣️ Roberto De Zerbi minimise l’importance du Classique, @FlorentGautreau réagit : “Je ne pense pas qu’à l’OM tous soient sur cette longueur d’onde. Ce qu’il dit est politiquement incorrect par rapport à Marseille.” #RMCLive pic.twitter.com/Aj0L0lkSuT — After Foot RMC (@AfterRMC) July 22, 2025

« Il va à l’encontre de ce que tous les supporters disent depuis des années », poursuit Gautreau. Pour lui, la démarche de De Zerbi vise à libérer ses joueurs du poids psychologique d’un match souvent vécu comme une finale nationale. Un poids qui, selon lui, a nui à la performance de l’équipe : « Finalement il ne s’est rien passé avec la pression de la ville… ça leur a bouffé une énergie folle ».

De Zerbi vise à libérer ses joueurs du poids psychologique de PSG – OM

Ce repositionnement stratégique, même s’il bouscule certaines sensibilités locales, s’inscrit dans une lecture lucide de la hiérarchie actuelle du football français. Le PSG reste largement supérieur en termes de budget, d’effectif et de régularité. Pour l’OM, l’enjeu est donc ailleurs. « Ne nous trompons pas de combat », résume Gautreau.



En assumant un discours décalé mais cohérent, De Zerbi prend un risque. Mais il affiche surtout une volonté de bâtir un projet solide sur la durée, moins tributaire des symboles et plus ancré dans la réalité sportive. Un positionnement clivant, mais peut-être nécessaire pour permettre à l’OM de retrouver sa stabilité et ses ambitions.