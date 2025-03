Ce journaliste sur RMC recadre l’OM et De Zerbi !

La large défaite de l’OM face au PSG (0-2) dimanche dernier continue de faire réagir. Le journaliste Florent Gautreau a exprimé son incompréhension face à l’approche marseillaise contre le leader du championnat.

Selon le journaliste de RMC, les Olympiens doivent afficher plus d’ambition et ne pas se résigner face à l’écart financier entre les deux clubs. « Il faut arrêter de juste dire : ‘Ouais, l’écart est trop grand. Ça ne sert plus à rien, c’est mort !’ Arrêtons avec ce discours ! Sportivement et économiquement, dans la façon dont il constitue son effectif, l’OM a les moyens de jouer en regardant le PSG droit dans les yeux. »

L’OM a les moyens de jouer en regardant le PSG droit dans les yeux

Avec un budget bien inférieur à celui du club parisien, l’OM peine à rivaliser ces dernières saisons. Pourtant, Gautreau estime que cet argument ne doit pas justifier une attitude trop prudente sur le terrain. Il prend en exemple l’Atlético Madrid, qui, malgré un écart financier important avec le Real Madrid, aborde ses confrontations avec une mentalité combative. « Il y a 400 millions d’euros d’écart entre le budget du Real Madrid et celui de l’Atletico. Mais l’Atletico Madrid n’aborde jamais un match contre le Real Madrid comme l’a fait l’OM ce dimanche. »

Le choc PSG-OM n’est plus un classique à cause de l’écart de budget ? 🗨️ « Arrêtons avec ce discours ! Sportivement et économiquement, dans la façon dont il constitue son effectif, l’OM a les moyens de jouer en regardant le PSG droit dans les yeux », assure @FlorentGautreau. pic.twitter.com/HEpEWiTrQ7 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 17, 2025

Ces propos relancent le débat sur les ambitions du club phocéen face à son rival historique. Avec Roberto De Zerbi sur le banc et des joueurs comme Mason Greenwood en attaque, les supporters espèrent voir une équipe capable de rivaliser avec le PSG dans les prochaines saisons. Reste à savoir si les Marseillais sauront changer d’approche lors des prochains Classiques.