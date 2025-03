OM : Des nouvelles de la blessure de Bennacer !

Ismaël Bennacer ne rejoindra pas la sélection algérienne durant cette trêve internationale. Le milieu de terrain de l’OM a dû déclarer forfait en raison d’une blessure contractée avant le match face au PSG. Le sélectionneur Vladimir Petkovic a apporté des précisions sur son cas lors d’une conférence de presse ce lundi.

« Déjà avant l’annonce de la liste, Bounedjah, Aouar, Zerrouki et Tougaï étaient blessés et ne pouvaient donc pas répondre à la convocation de la sélection. Et comme d’habitude, il y a d’autres éléments qui se sont blessés après l’annonce de la liste. Bennacer s’est blessé il y a deux jours avec l’OM. Nous n’avons pas aussi à notre disposition Mandrea et Hadj Moussa », a déclaré le technicien bosnien.

Bennacer souffrait d’un problème musculaire… On pense que ce n’est rien de grave

L’entraîneur a ensuite confirmé que le joueur de 27 ans avait initialement prévu de disputer les deux prochaines rencontres avec les Fennecs : « Bennacer, il avait très envie de venir. Il a eu un très bon début d’aventure à Marseille et je voulais le titulariser pour les deux matches à venir. À la veille du match contre le PSG, à 4h du matin, il a prévenu son coach qu’il souffrait d’un problème musculaire. Les examens ont confirmé la blessure. On pense que ce n’est rien de grave. Il a d’ailleurs voyagé à Paris avec l’OM, mais il ne pouvait pas jouer ».

Selon La Provence, Bennacer restera à Marseille pendant cette trêve pour se soigner et se préparer en vue du sprint final en Ligue 1. L’international algérien espère être de retour pour le déplacement à Reims, prévu le samedi 29 mars.