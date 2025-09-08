Ce sélectionneur aimerait voir cette recrue de l’OM jouer dans un autre rôle !

L’arrivée de Timothy Weah à l’Olympique de Marseille n’a pas échappé au sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino. L’international américain, prêté avec option d’achat obligatoire par la Juventus Turin cet été, a déjà disputé trois rencontres sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais son utilisation interroge : deux fois aligné comme latéral (à droite puis à gauche) et une fois comme ailier, Weah n’a pas encore trouvé de poste fixe sur la Canebière.

Samedi, il était de retour avec la sélection américaine pour affronter la Corée du Sud en match amical au Sports Illustrated Stadium. Titularisé sur l’aile, son poste de prédilection avec l’USMNT, il s’est distingué en première période mais a buté sur une parade décisive de Jo Hyeon-woo. Les États-Unis se sont finalement inclinés 2-0 face aux Taeguk Warriors.

Pochettino aimerait voir Weah jouer dans un rôle plus offensif !

Après la rencontre, Mauricio Pochettino n’a pas caché sa frustration. « Ces derniers mois, il a joué à un poste complètement différent de ce que nous exigeons aujourd’hui », a-t-il déclaré en conférence de presse. Le sélectionneur a insisté sur la difficulté pour son joueur de passer d’un rôle défensif en club à un rôle offensif en sélection : « C’est un joueur qui peut être très agressif en attaque. Mais il faut lui redonner cette habitude, car il la perd un peu en jouant arrière. »



Pochettino espère rapidement retrouver le meilleur de son ailier : « Ce sont les circonstances actuelles. J’espère qu’il pourra progresser et jouer à son meilleur poste. »

À 25 ans, Timothy Weah compte déjà 45 sélections et 7 buts avec les États-Unis, dont un marqué lors de la Coupe du monde 2022 contre le Pays de Galles. Alors que l’USMNT doit affronter le Japon mardi à Columbus pour son deuxième test de septembre, la question de son positionnement à l’OM reste ouverte.