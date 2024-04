Ce tifo au Vélodrome qui a fait polémique (même en interne) durant OM-PSG

L’Olympique de Marseille a autorisé un tifo en l’honneur de Redouane Bougheraba. L’humoriste, qui va fait son spectacle au Vélodrome en juin prochain a créé une polémique ce dimanche lors du match face au PSG.

La défaite n’est pas la seule chose qui a fait friser les poils des supporters marseillais ce dimanche. En effet le club a autorisé un tifo en l’honneur de Redouane Bougheraba. Certains reprochent le timing de ce dernier avec notamment l’anniversaire de la 4e année de la disparition de Pape Diouf et l’hommage rendu à Eric Gerets avant le début de la rencontre. Ce faux pas a vivement été critiqué sur les réseaux sociaux avec plusieurs tweets de mécontentement. RMC explique d’ailleurs que plusieurs dirigeants n’étaient pas au courant de cette initiative.

Le plus triste dans tout ça c’est que Gerets, coach le plus marquant de l’ère Diouf était au stade, le jour de l’anniversaire de la mort du Pape… Et que l’on sort un tifo honorant Rédouane Bougheraba. On a vraiment tout raté hier soir.

— Guy Truite (@guytruite) April 1, 2024