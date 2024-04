OM PSG : L’arbitre Benoît Bastien explique ses décisions contestées !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille s’est incliné au stade Vélodrome ce dimanche soir face au PSG (0-2), certaines décisions de l’arbitre Benoît Bastien ont été contestées, ce dernier s’est exprimé au micro de Prime vidéo pour les expliquer après la rencontre.

Benoît Bastien s’est justifié au micro de Prime Video sur l’expulsion du défenseur parisien Lucas Beraldo (40e), l’arbitre de la rencontre OM – PSG a expliqué avoir été alerté par son assistant vidéo. « Pour moi c’est anéantissement d’une occasion nette de but, le critère n°1, c’est la position des défenseurs en capacité d’intervenir ». Ce dernier a ensuite donné la raison pour laquelle il a refusé le but marqué par Jordan Veretout. Selon lui c’est à cause d’une position de hors-jeu de Luis Henrique, « de par sa grande proximité avec le gardien parisien, Luis Henrique influence sa capacité à intervenir ».

🟥🎙️ L’arbitre Benoît Bastien sur le carton rouge de Beraldo : « C’est une évidence que cette faute doit être sanctionnée d’un anéantissement d’une occasion nette de but. »#OMPSG pic.twitter.com/PSHQvsYCr0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

❌🎙️ L’arbitre Benoît Bastien sur le but refusé à l’OM : « Luis Henrique est hors-jeu et de par sa proximité avec Donnarumma, il influence fortement sa capacité à intervenir. »#OMPSG pic.twitter.com/cvVb6AbYc0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024



Cette défaite a un gout amère suite au scénario favorable à l’OM suite au carton rouge, Nabil Djellit a pointé du doigt l’incapacité des marseillais d’élever leur niveau de jeu face à des équipes plus fortes.« Il aurait dû mettre le deuxième jaune direct. Pas besoin de la VAR. Je suis désolé, ce n’est pas un duel à l’épaule. Il balance Aubam dans le décor… Il est EN position de dernier défenseur, le ballon est passé. C’est un deuxième jaune, sans souci. C’est devenu un rouge direct. La sortie de Mbemba payée cash. D’accord avec Benoît Cheyrou, le but de l’OM est valable. Question de bon sens. Jamais Donnarumma arrête le but… Se faire battre à 10 vs 11 à domicile, c’est plus que gênant pour l’OM. Ca en dit un peu lus de ce qu’est devenu ce club en L1. Il reste le spectacle en tribunes. C’est tout. On va la faire direct, dès qu’il a des équipes de haut de tableau, y a plus personne. Gasset a réanimé l’OM contre des ambulances. Vs Rennes, l’OM a été éteint. Pire VS PSG à 10, c’est l’humiliation à domicile. Gasset n’est pas un magicien. L’OM peut oublier la C1. Mbappe ce qui l’intéresse, c’est Mbappe. Le classique, c’est un faux choc pour lui. Il connaît l’écart… Il est fidèle à lui même. Aucune surprise dans sa com ». Après chacun apprécie comme il veut… »

Gasset a réanimé l'OM contre des ambulances

On va la faire direct, dès qu’il a des équipes de haut de tableau, y a plus personne. Gasset a réanimé l’OM contre des ambulances. Vs Rennes, l’OM a été éteint. Pire VS PSG à 10, c’est l’humiliation à domicile. Gasset n’est pas un magicien. L’OM peut oublier la C1. #OMPSG — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 31, 2024

