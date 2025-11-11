Ceballos loin de Marseille ? Wahi en L1 et mercato, Locatelli vs Hojbjerg… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 11 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Ceballos vers Neom…

C’est un nouveau rebondissement pour l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Alors que le club phocéen était toujours annoncé comme un candidat dans le dossier Dani Ceballos en vue du mercato d’hiver, le milieu de terrain espagnol du Real Madrid semble avoir choisi une toute autre destination.

En effet, selon les informations deFichajes, le joueur de 28 ans devrait terminer son contrat dans la capitale espagnole avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite, où l’attend le Neom SC, formation dirigée par Christophe Galtier.

L’accord entre Ceballos et le club saoudien serait « sur le point de se concrétiser » pour un montant estimé à 12 millions d’euros, bonus compris. Une somme qui permettrait au Real Madrid de récupérer un minimum sur un joueur dont le temps de jeu est limité sous les ordres de Xabi Alonso. Arrivé en 2017 en provenance du Betis Séville, Ceballos n’a jamais totalement su s’imposer durablement dans l’entrejeu madrilène malgré quelques performances convaincantes.

L’OM, en quête d’un renfort technique et expérimenté au milieu, voyait en Ceballos un profil idéal sur le marché. L’été dernier déjà, le joueur avait été tout proche de s’engager avec le club marseillais avant de finalement faire marche arrière, hésitant à quitter la Liga. Son nom figurait encore parmi les priorités possibilités pour cet hiver. Le club, actuellement en quête de stabilité sportive, pourrait explorer d’autres pistes en Liga ou en Serie A pour renforcer un secteur clé. Ceballos, lui, semble désormais tourné vers une nouvelle aventure lucrative au Moyen-Orient, loin du Vélodrome et de la Ligue 1.

Lyon, une opportunité de rebond pour Wahi ?

Après un passage manqué à l’Olympique de Marseille, Elye Wahi pourrait bientôt retrouver les pelouses de Ligue 1. Parti à l’Eintracht Francfort en janvier 2025, l’attaquant français de 22 ans ne parvient pas à s’imposer en Bundesliga. Selon les informations de Transferfeed, l’Olympique Lyonnais suivrait de près sa situation, en quête d’un renfort offensif pour cet hiver.

Une saison très compliquée en Allemagne

Rien ne semble sourire à Wahi depuis son départ du Vieux-Port. Arrivé à Francfort avec l’espoir de relancer sa carrière, l’ancien joueur de Montpellier et du RC Lens affiche un bilan famélique : 1 but en 11 apparitions toutes compétitions confondues. Le coach de l’Eintracht n’a pas caché son impatience face aux performances décevantes du joueur, pointant notamment un manque d’efficacité et d’implication à l’entraînement.

En Allemagne, le quotidien sportif Kicker souligne que Wahi n’a « pas encore trouvé sa place dans le système de Francfort », où la concurrence est rude. Relégué sur le banc lors des dernières journées, le Français semble désormais sur le départ, six mois seulement après son arrivée.

Toujours selon Transferfeed, l’OL explore plusieurs pistes pour renforcer son attaque cet hiver. La priorité se nommerait Endrick, jeune prodige brésilien prêté par le Real Madrid, mais le dossier reste incertain. En cas d’échec, Elye Wahi serait considéré comme une deuxième option crédible. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec Francfort, un prêt sans option d’achat semble le scénario le plus probable.

Joueur de l’Eintracht Francfort depuis janvier, l’attaquant français Elye Wahi éprouve beaucoup de difficultés à exploiter son potentiel. Les dirigeants allemands seraient déjà en quête d’un nouveau buteur.

Estimé à 18 millions d’euros par Transfermarkt, l’ancien attaquant de l’OM ne représente pas une cible accessible pour un transfert sec, surtout dans un contexte économique délicat à Lyon. Pour Wahi, un retour en France pourrait offrir une nouvelle chance de se relancer dans un championnat qu’il connaît bien. Mais à ce stade, rien n’est encore acté. L’hiver pourrait néanmoins marquer un nouveau tournant dans la jeune carrière d’un joueur qui peine à confirmer les espoirs placés en lui.

L’OM ferme la porte, mais la Juve insiste en mettant Locatelli dans le deal ?

À un peu plus de deux mois de l’ouverture du mercato d’hiver, la Juventus Turin prépare déjà ses offensives. Selon la presse italienne, le nouvel entraîneur Luciano Spalletti a placé en haut de sa liste le nom de Pierre-Emile Hojbjerg, l’un des cadres de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille.Arrivé sur le banc bianconero pour succéder à Igor Tudor, Spalletti a rapidement évalué son effectif et identifié un besoin clair : renforcer le milieu de terrain. Le technicien italien veut un joueur expérimenté, capable d’apporter de la solidité et du leadership. Des qualités que Hojbjerg incarne parfaitement depuis son arrivée à Marseille. Pierre-Emile Hojbjerg, priorité de Spalletti