Le projet de l’Olympique de Marseille à Trets n’a encore rien d’acté. Le maire Pascal Chauvin rappelle que la commune étudie une opportunité, sans avoir reçu à ce jour de proposition complète de la part du club.

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Après les informations concernant l’éventuelle installation des infrastructures d’entraînement↗ de l’Olympique de Marseille dans la commune du pays d’Aix, Pascal Chauvin a tenu à préciser la position de la municipalité. Dans un communiqué relayé par La Provence, le maire explique qu’aucune décision définitive n’a été prise et que les habitants devront disposer d’éléments concrets avant toute validation.

La municipalité attend encore un projet détaillé

Selon l’élu, des échanges ont bien eu lieu avec les représentants de l’OM. Toutefois, la commune ne dispose encore d’aucune proposition financière concernant l’acquisition du foncier communal, d’aucun plan d’aménagement ou projet↗ architectural, ainsi que d’aucun programme technique détaillé ou cahier des charges. Pascal Chauvin indique également qu’aucun engagement précis n’a été communiqué au sujet des retombées économiques, sportives ou sociales d’une éventuelle implantation pour Trets et ses habitants. Il résume donc la situation en affirmant qu’« à ce jour, aucun projet concret ne nous a été soumis ».

Une évolution du plan d’urbanisme déjà actée

La Métropole a bien acté l’évolution du plan d’urbanisme concernant la parcelle visée, afin de rendre possible l’implantation d’un équipement sportif d’envergure. Cette modification ne vaut toutefois pas acceptation du projet par la commune, insiste le maire. Pascal Chauvin rappelle que la municipalité doit d’abord mesurer les conséquences d’un tel équipement sur le cadre de vie local. Il précise↗ également que le dossier sera présenté à la population lorsqu’il sera suffisamment abouti pour que ses conditions et ses conséquences puissent être appréciées.