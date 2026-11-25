L’Olympique de Marseille envisage de bâtir un nouveau centre d’entraînement à Trets, dans le Pays d’Aix. Présenté comme un projet à 70 millions d’euros, ce futur site ne remplacerait pas totalement La Commanderie ni le Campus.

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Selon La Provence↗, l’OM étudie depuis plusieurs années la possibilité de quitter son environnement actuel pour disposer d’installations plus modernes et plus vastes. Le secteur identifié se situe à Trets, dans la campagne Roubaud, le long de la RD56, entre la zone d’activités économiques et la ZAC René Cassin.

Un projet pensé dans le Pays d’Aix

Le club olympien espère ainsi répondre au manque d’espace constaté à La Commanderie↗, qui accueille actuellement l’équipe professionnelle, le centre de formation, certaines activités administratives et le bâtiment consacré à la presse. Le projet tretsien est présenté comme une nouvelle implantation, mais l’OM ne prévoirait pas pour autant d’abandonner totalement son site historique ni le Campus. Le centre Robert Louis-Dreyfus a été inauguré en 1991, après les périodes durant lesquelles les équipes marseillaises s’entraînaient notamment à Luminy ou au Cesne. Trente-cinq ans plus tard, La Commanderie s’étend sur neuf hectares, mais seulement trois terrains de football sont disponibles pour les équipes olympiennes.

La Commanderie devenue trop étroite

La Provence souligne que les installations actuelles accusent désormais un retard par rapport à celles de plusieurs clubs français, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, Lille, Rennes et Nice. Une partie des bureaux administratifs a d’ailleurs déménagé la saison dernière sur l’avenue du Prado, tandis que La Commanderie↗ continue de réunir les principales composantes sportives et médiatiques de l’OM. Le projet de Trets s’inscrit donc dans une réflexion plus large sur l’organisation des infrastructures du club. À ce stade, l’OM espère bâtir ce nouveau centre dans le Pays d’Aix, sur un secteur précisément identifié entre la zone d’activités économiques et la ZAC René Cassin.