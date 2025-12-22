Après le large succès de l’OM contre Bourg‑en‑Bresse en 32es de finale de Coupe de France, Bilal Nadir est revenu en zone mixte sur son but et sur la performance collective, tout en affichant une grande humilité.

Dimanche, l’OM a dominé son adversaire de National avec une victoire 6‑0, dans ce qui était la dernière rencontre officielle du club avant la trêve hivernale. Ce succès sans contestation a permis à tous les Marseillais de se mettre en évidence, mais l’un des moments forts de la soirée fut la réalisation de Bilal Nadir, auteur d’un but magnifique. Le jeune milieu de terrain a profité de l’occasion pour se réjouir de cette performance, tout en gardant les pieds sur terre.

En zone mixte après le match, Nadir a d’abord souligné l’importance de la victoire collective : « Il y a eu de beaux buts, l’important était de gagner et de respecter l’adversaire. On a fait un match sérieux. » Même si sur le papier l’OM était largement favori, il a tenu à rappeler que l’équipe de Bourg‑en‑Bresse avait posé des problèmes et méritait d’être respectée, montrant une vraie maturité dans son analyse.

Un but, mais surtout l’envie de progresser

Pour Nadir, ce but n’est pas une fin en soi, mais un encouragement à continuer à progresser. Il l’a lui‑même indiqué en rappelant que sa saison était « pas mal » sur l’aspect décisif, mais qu’il avait encore beaucoup à améliorer pour répondre à la concurrence au sein de l’effectif olympien. « C’est à moi de travailler encore plus et de montrer que je mérite d’être là », a‑t‑il affirmé, consciente de la compétition qui règne au milieu de terrain.

Le joueur, âgé de 22 ans, compte désormais 40 apparitions sous le maillot de l’OM et totalise à ce jour 2 buts et 5 passes décisives, une progression qui témoigne de sa montée en puissance depuis son arrivée dans le groupe professionnel. Nadir a aussi évoqué ses projets personnels lors de la trêve, expliquant qu’il comptait profiter de ces quelques jours pour suivre la Coupe d’Afrique des Nations, soutenir ses coéquipiers internationaux, et revenir encore plus affûté après la pause.