Coupe de France : l’OM hérite du petit poucet ! Le tirage au sort complet des 16es de finale !

Le tirage au sort des 16es de finale de Coupe de France a offert à l’Olympique de Marseille un déplacement très attendu sur la pelouse de Bayeux, pensionnaire de Régional 1. Un duel déséquilibré sur le papier, mais toujours particulier dans une compétition historiquement propice aux exploits.

Le verdict est tombé ce dimanche, juste avant la fin des 32es de finale. La main innocente de Gaël Fickou, trois-quarts centre du XV de France, a désigné l’adversaire de l’OM pour son entrée dans le tableau des 16es : Bayeux, l’un des deux derniers clubs de Régional 1 encore en lice. La rencontre se disputera le week-end des 10 et 11 janvier.

Un tirage favorable pour l’Olympique de Marseille

Sur le papier, l’Olympique de Marseille a hérité du tirage le plus abordable possible. Le club normand de Bayeux, évoluant en sixième division, fait figure de petit poucet face à une formation de Ligue 1 aux ambitions élevées. Réunis pour suivre le tirage au sort, les joueurs et membres du staff de Bayeux ont laissé éclater leur joie en découvrant cette affiche prestigieuse.

Pour l’OM, ce déplacement représentera un rendez-vous à ne surtout pas manquer. La Coupe de France, compétition à élimination directe, réserve régulièrement son lot de surprises, et les Marseillais savent qu’aucune approximation ne sera permise face à un adversaire surmotivé, porté par tout un territoire.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’objectif sera clair : éviter le piège et valider une qualification logique pour les huitièmes de finale, tout en gérant un calendrier déjà dense.

Un tableau relevé pour ces 16es de finale

Ce tirage au sort a également réservé plusieurs affiches très attendues. Le PSG recevra le Paris FC pour un derby parisien, une semaine seulement après celui disputé en Ligue 1 au Parc des Princes. Le choc de ces 16es opposera Lille à Lyon, tandis que Nice et Nantes se retrouveront pour un remake de la finale de 2022.

L’OM prend le petit poucet ! Le tirage au sort complet de ces 16e de finale de Coupe de France !#OM #CoupedeFrance pic.twitter.com/ZQxUEzZMTD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 22, 2025

De son côté, le leader de Ligue 1 Lens se déplacera à Sochaux (National), alors que l’autre club de R1 encore en course, Montreuil, accueillera Amiens (Ligue 2). Plusieurs équipes de divisions inférieures tenteront de poursuivre leur parcours, à l’image d’Avranches (N2), tombeur de Brest aux tirs au but au tour précédent, qui recevra Strasbourg.

Dans ce contexte, l’affiche Bayeux – OM symbolise parfaitement l’esprit de la Coupe de France : un choc des extrêmes, où l’Olympique de Marseille devra assumer son statut et confirmer sa solidité loin du Vélodrome, face à un adversaire sans pression mais animé par un rêve immense.