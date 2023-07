C’est fait pour Aubam selon Fabrizio Romano, Une recrue surprise pourrait rejoindre le stage et Griezmann conseille Marseille à Lodi, Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : ! Mercato OM : Fabrizio Romano confirme Aubameyang pour 0€, une recrue mystère au poste de gardien pourrait arriver, Griezmann a conseillé à Renan Lodi de rejoindre le club.

Enorme coup pour l’Olympique de Marseille ! Pierre-Emerick Aubameyang va rejoindre le club marseillais pour un contrat de 3 ans. Chelsea le laisserait partir librement !

Alors que ces dernières heures, plusieurs médias évoquaient une offre de 3 voire 6 millions d’euros à Chelsea pour récupérer Pierre-Emerick Aubameyang, le joueur gabonais devrait finalement venir libre ! Comme l’a expliqué ce mercredi dans un tweet le journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant va signer gratuitement et pour un contrat de 3 ans. Il devrait arriver ce mercredi soir en Allemagne afin de passer sa visite médicale jeudi.

Pierre Aubameyang has agreed to join Olympique Marseille, here we go! 🚨🔵

Auba will sign three year deal, as called two days ago — until June 2026.

Chelsea will let him leave for free, told Auba will arrive tonight @ OM camp then undergo medical tests on Thursday.

Done ✔️ pic.twitter.com/XRD0eFvvSp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023