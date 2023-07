Mercato OM : Aubameyang est OK, Chelsea demande plus ?

Alors que plus tôt dans la journée le journaliste italien Daniele Lungo estimait que l’OM devrait être obligé de lâcher quelques millions d’euros (3M€) pour s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang, le prix demandé par Chelsea serait finalement plus élevé…

Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM, ça brûle. Le Gabonais se serait mis d’accord avec le club phocéen sur les termes d’un contrat de 3 ans, pour rejoindre Marseille dans les prochains jours.

Selon la Provence, « l’OM serait sur le point de conclure avec une offre auprès de Chelsea, le club londonien souhaitant 6 millions d’euros. On se dirigerait donc vers un transfert, alors que la tendance des dernières heures était à des discussions entre Aubameyang et le club londonien afin qu’il parvienne à se libérer de sa dernière année de contrat.. »

Cependant, d’après le journaliste italien, Daniele Lungo, Pablo Longoria pourrait finalement payer entre 2 et 3 millions à Chelsea pour le joueur : « L’Olympique de Marseille se rapproche d’Aubameyang. Accord avec le joueur sur les termes contractuels, un montant d’environ 2/3 millions d’euros ira à Chelsea. »

Alors que l’OM semble de plus en plus proche de s’offrir Pierre-Emerick Aubameyang, l’Atlético de Madrid aimerait venir jouer les trouble-fêtes et s’attacher les services du Gabonais. Selon Fichajes, l’Atlético serait à la lutte avec Marseille pour l’attaquant de 34 ans, même si l’OM garde une forte longueur d’avance.

Pablo Longoria aurait en effet déjà trouvé un accord pour un contrat de 3 ans avec Aubameyang. Le joueur veut venir à Marseille et le club phocéen devrait s’entretenir avec Chelsea cette semaine pour trouver un accord et officialiser la venue du Gabonais, selon Fabrizio Romano.

Olympique Marseille and Chelsea will discuss about Pierre Aubameyang this week. Talks scheduled in order to reach an agreement and let Pierre join OM. 🔵🇬🇦

Personal terms agreed on three year deal. pic.twitter.com/zhqE3d7oRa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023