“C’est la vie” : Mbemba met fin à la guerre avec l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2022 en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba s’était rapidement imposé comme un pilier de la défense marseillaise. Exemplaire sur le terrain comme en dehors, le défenseur congolais avait même porté le brassard de capitaine sous les ordres d’Igor Tudor. Mais la belle histoire s’est subitement brisée à l’été 2024. Alors qu’il venait d’enchaîner une saison pleine, Mbemba a été écarté du groupe professionnel, sommé de trouver un nouveau club.

Une décision qui a surpris les observateurs et profondément affecté le joueur, déterminé à honorer son contrat. Ce désaccord a ouvert une période de fortes tensions entre le joueur et la direction marseillaise. Selon son entourage, les relations étaient déjà tendues depuis sa signature, et se seraient envenimées au fil des mercatos. Le clan Mbemba accuse certains dirigeants, dont Medhi Benatia et Ali Zarrak, d’avoir exercé des pressions pour faciliter un transfert qu’il refusait catégoriquement.

Relégué dans le loft, privé d’entraînement collectif, Mbemba a tenu bon malgré une année entière sans compétition. En octobre 2024, la situation a dégénéré avec une mise à pied et une sanction financière annulée plus tard par la LFP. L’international congolais a depuis déposé plainte contre l’OM pour harcèlement moral, une affaire toujours en cours. Sollicité à plusieurs reprises, le club marseillais a préféré ne « ni confirmer ni infirmer » la procédure.

Mbemba retrouve le sourire à Lille

Libéré de son contrat en mai 2025, Chancel Mbemba a choisi de relancer sa carrière au LOSC. Courtisé déjà un an plus tôt, il a finalement rejoint Lille librement, sous la direction de Bruno Genesio. Pour son retour en Ligue 1, l’ancien Marseillais n’a pas tardé à se montrer décisif, notamment lors de la victoire à Nantes (0-2).

Interrogé au micro de Ligue 1+, le défenseur s’est exprimé avec sérénité : « On savait que Nantes était une équipe solide… La force vient du travail, et j’ai encore du temps pour montrer ce que je peux faire. Ce match, c’est déjà du passé, on se prépare pour la Ligue Europa jeudi. Chaque jour est un défi », a-t-il expliqué, visiblement heureux de retrouver la compétition.

Et lorsqu’il évoque son passage à Marseille, Mbemba se montre apaisé : « Je respecte Marseille, je reste le club. Je dis merci à Pablo, aux supporters et à mes anciens coéquipiers… Merci aussi au président de Lille, car peu de gens croyaient en moi. Merci à tous. C’est la vie, le plus important reste la santé ».

Après une saison blanche, Chancel Mbemba semble enfin avoir retrouvé la paix et le plaisir de jouer, tournant définitivement la page de son passage tumultueux à l’Olympique de Marseille.