C’est officiel pour Amavi, Alvaro veut de la clarté sur son avenir, Dieng affole la Premier League… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, Football Club de Marseille vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mercredi : C’est officiel pour Amavi, Alvaro veut de la clarté sur son avenir, Dieng affole la Premier League.

[OFFICIEL] Mercato : L’OM officialise le départ de Jordan Amavi !

Jordan Amavi est officiellement transféré à l’OGC Nice en prêt jusqu’à la fin de la saison ! L’Olympique de Marseille vient de l’officialiser sur les réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille vient d’officialiser le départ de Jordan Amavi pour le reste de la saison ! Le latéral gauche français rejoint l’OGC Nice, son club formateur. En manque de temps de jeu dans le système de Sampaoli, l’ancien joueur d’Aston Villa va tenter de retrouver des minutes chez les Aiglons. La présence d’une option d’achat n’est pas spécifiée par le club marseillais pour le moment.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 @JordanAmavi 💙 Notre olympien est prêté avec option d’achat pour le reste de la saison 2021/22 à l’@ogcnice. pic.twitter.com/HGYlbQxFL4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2022

Certains joueurs ne se sont pas bien adaptés, c’est un processus — Sampaoli

En conférence de presse dès cet hiver, Jorge Sampaoli n’avait pas hésité à envoyer un message fort à Jordan Amavi. Le coach argentin affirmait qu’il pouvait chercher une porte de sortie s’il le souhaitait avec le faible temps de jeu qu’il avait. Pour rappel, Amavi a signé une prolongation de contrat à la fin de la saison dernière.

« Amavi? C’est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de problèmes physiques la saison dernière, on n’a pas vraiment pu l’évaluer en arrivant. Et en début de saison il a souffert de notre système, avec ces trois centraux et un piston, alors que lui est plus un latéral linéaire, qui fait des allers-retours dans son couloir. Quand on l’a essayé en troisième défenseur central ou en latéral hybride ça ne s’est pas très bien passé pour lui, donc il n’a pas beaucoup joué. »Jordan ou d’autres ont le droit, s’ils le veulent, de chercher une porte de sortie. L’entraîneur aussi a le droit de le penser. L’important c’est que le joueur progresse, c’est une responsabilité de l’entraîneur. Si on n’y arrive pas, peut-être qu’une autre équipe pourra l’y aider. On va voir ce qu’il va se passer avec lui ou d’autres ces prochaines semaines. Certains joueurs ne se sont pas bien adaptés, c’est un processus. (…) Il y aura des erreurs, mais c’est le chemin qu’on a choisi, et on doit continuer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse

Mercato OM : Alvaro attend un geste de la part des dirigeants !

Annoncé dans le viseur de Strasbourg et Bordeaux, Alvaro Gonzalez souhaiterait plutôt continuer son aventure à Marseille. Selon RMC, l’Espagnol attend des explications de la part des dirigeants pour avoir plus de clarté sur son avenir.

Sous les ordres de Villas-Boas, Alvaro Gonzalez avait une place de titulaire. L’Espagnol était le patron de la défense avec Caleta-Car puis a montré ses limites en Ligue des Champions… Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’ancien joueur de Villarreal a quelque peu perdu sa place de titulaire.

Les arrivées de Saliba, Luan Peres mais aussi le retour en force de Caleta-Car lui ont fait perdre des places dans la hierarchie des défenseurs. Il passe après Leonardo Balerdi qui est, dans la tête du coach, le premier remplaçant dans l’axe.

Alvaro veut savoir ce que l’OM veut faire de lui

Avec cette baisse de temps de jeu drastique, Alvaro s’est forcément posé des questions sur son avenir. Selon RMC, il a eu une discussion avec le coach marseillais après le Clasico face au PSG sur son rôle à Marseille. Ces dernières semaines, des rumeurs l’envoyaient à Bordeaux ou encore à Strasbourg…

Mercato: Alvaro Gonzalez ne veut pas quitter l’OM https://t.co/Rn1XHWHFGG via @RMCSport — Florent Germain (@flogermain) January 4, 2022

Sur les réseaux sociaux, le défenseur espagnol s’est d’ailleurs amusé de ces rumeurs l’envoyant dans un autre club. Il ne semblait pas être au courant que des clubs s’intéressent à lui. D’après RMC, Alvaro aimerait avoir une conversation avec les dirigeants pour un peu plus de clarté sur sa situation… En revanche, cela n’engendrerait aucun changement dans son implication au sein du club.

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)

Mercato OM : Bamba Dieng affole déjà la Premier League !

Selon les informations du Daily Mirror, Bamba Dieng est courtisé par plusieurs clubs de Premier League. Le Sénégalais actuellement à la CAN serait apprécié par Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle mais aussi West Ham.

Depuis le début de la saison, Bamba Dieng a montré qu’il avait sa place à l’Olympique de Marseille. Après sa prestation de grande qualité face à l’AS Monaco, l’attaquant a également époustouflé tout le monde avec son but exceptionnel à Strasbourg.

Ses prestations ne sont bien sûr pas passées inaperçues en Europe et notamment en Angleterre. En effet, comme l’affirme le Daily Mirror, l’international sénégalais est très apprécié par des clubs de Premier League.

4 clubs de Premier League veulent Dieng

Aston Villa, West Ham, Crystal Palace ou encore Newcastle voudraient récupérer celui qui est déjà baptisé le « Nouveau Sadio Mané »… Concernant sa situation contractuelle à l’Olympique de Marseille : il vient de signer une revalorisation salariale mais qui n’est pas une prolongation. Il est toujours lié avec l’OM jusqu’en 2024.

Dans une récente interview donnée à TFM, l’attaquant marseillais avait affirmé qu’il souhaitait passer le cap de jouer dans un autre club à l’avenir. « Je rêve d’autres clubs, mais pour l’instant je suis un joueur de Marseille. Je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Je donnerai tout pour Marseille, le temps que j’y passerai »

Dieng sera un futur grand et un joueur qui sera demandé par des grands clubs — De Bono

Notre consultant Jean-Charles De Bono est persuadé que Bamba Dieng va briller dans les prochaines années à l’Olympique de Marseille et qu’il sera un futur très grand joueur du club.

“Lui mettre la pression ? C’est bien beau mais il faut le faire jouer aussi. On a laissé du temps à Gerson qui a coûté 20 millions au club. On a laissé plus ou moins de temps à Luis Henrique. On a laissé plus ou moins de temps à Milik. Pourquoi on veut brûler de suite le petit Dieng ? Moi, je pense qu’il faut lui laisser le temps de jouer. Personnellement, je pense que sur ses qualités, ce sera un futur et un joueur qui sera demandé par des grands clubs. C’est mon point de vue. Il a ce potentiel là. Mamadou Niang disait que c’était une bombe atomique. Il a quelque chose. ll lui faut du temps et de la confiance. Je ne pense pas qu’il ne soit pas motivé. Il n’est pas bête du tout » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille